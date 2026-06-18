PSSI Rencanakan Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker untuk Perkuat Timnas Indonesia

PSSI mengumumkan rencana naturalisasi dua pemain asing untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, dengan target masuk 50 besar FIFA dan 10 besar Asia dalam lima tahun ke depan.

Dalam rapat kerja yang dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga , Menteri Hukum, serta Komisi XIII DPR RI di Jakarta pada Rabu, 17 Juni 2026, PSSI mengumumkan rencana naturalisasi dua pemain asing, Luke Anthony Vickery dan Mitchell Baker .

Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Saat ini Indonesia berada di peringkat 118 FIFA, dengan target masuk dalam 50 besar dunia dan 10 besar Asia dalam beberapa tahun ke depan. Proses yang diestimasi berlangsung lebih dari lima tahun ini memerlukan kedalaman skuad yang solid di setiap posisi. Kehadiran pemain naturalisasi diharapkan tidak hanya memperkuat timnas tetapi juga mentransfer pengetahuan kepada pemain dalam negeri dan meningkatkan kompetisi di liga profesional Indonesia.

Dalam rencana jangka pendek, Vickery dan Baker dipersiapkan untuk beberapa kompetisi penting seperti ASEAN Championship 2026, FIFA Series 2026-2031, Piala Asia AFC 2027, hingga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2030. Selain berfokus pada naturalisasi, kabar lain yang менarik bagaimana Timnas Korea Selatan merasa waspada karena penggunaan drone saat latihan jelang duel contre Meksiko. Dirupa lain, Uzbekistan yangwakili Asia, mengalami kekalahan 1-3 dari Kolombia yang diperkuat Luis Diaz di Piala Dunia 2026.

Selain itu, ada berita mengenai Jairo Riedewald, gelandang berdarah Maluku yang pernah dianggap kandidat kuat untuk naturalisasi, kini sedang dalam kondisi menganggur untuk kedua kalinya. Artigo lain menyatakan bahwa sebanyak 20 pemain Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 memiliki hak membela negara lain, yang menambah kompleksitas isu naturalisasi dalam sepak bola global. Di pertandingan Grup K Portuguese vs Republik Demokratik Kongo, Cristiano Ronaldo menciptakan rekor sebagai pemain lapangan tertua starter di Piala Dunia 2026.

Sementara itu, Norwegia dan Argentina tampil kuat di klasemen awal, serta berita lain tentang penutupan 250 gerai restoran di Amerika Serikat yang kinerjanya rendah, dengan fokus bisnis bergeser ke merek seperti KFC dan Taco Bell. Namun, kabar utama tetap berpusat pada upaya PSSI memaju sepak bola nasional melalui naturalisasi dan penguatan timnas untuk target target besar mendatang





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PSSI Naturalisasi Timnas Indonesia Luke Vickery Mitchell Baker FIFA Piala Asia Sepak Bola

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