PSSI Naturalisisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker, Harapan Baru Garuda Menuju 50 Besar FIFA

PSSI menyiapkan dua pemain muda naturalisasi, Luke Vickery dan Mitchell Lee Baker, untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kedua pemain berketurunan Indonesia diharapkan meningkatkan kualitas tim, mendukung target masuk 50 besar FIFA, dan berpartisipasi dalam turnamen regional serta kualifikasi Piala Dunia 2030.

PSSI kembali menegaskan langkah strategisnya dalam memperkuat Tim Nasional Garuda dengan menyiapkan dua pemain muda naturalisasi, Luke Anthony Vickery dan Mitchell Lee Baker , yang diharapkan menjadi kunci peningkatan prestasi Indonesia di kancah internasional.

Keduanya memiliki latar belakang keturunan Indonesia; Luke memiliki nenek asal Medan, sementara Mitchell turun temurun dari kakek‑nenek yang lahir di Yogyakarta dan Semarang. Proses naturalisasi mereka disetujui setelah melalui serangkaian pemeriksaan administratif, dan kini mereka siap bergabung dalam skuad Garuda untuk memenuhi target jangka panjang PSSI, yakni masuk dalam 50 besar peringkat FIFA dan menembus 10 besar tim Asia.

Dalam rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Hukum, serta Komisi XIII DPR RI pada 17 Juni 2026, Ketua Badan Tim Nasional Sumardji menegaskan bahwa kedatangan Luke dan Mitchell bukan sekadar menambah kedalaman kuota pemain, melainkan juga membawa transfer pengetahuan teknis yang dapat menular ke pemain lokal dan meningkatkan kualitas kompetisi domestik. Luke Vickery saat ini bermain sebagai sayap di Macarthur FC, kompetisi tertinggi sepak bola Australia, sementara Mitchell Baker menempati posisi penyerang di Georgetown University dalam ajang NCAA di Amerika Serikat.

Kedua pemain berusia 20 dan 19 tahun ini menunjukkan potensi besar, terutama dalam hal kecepatan, kreativitas, dan intuisi menyerang yang telah menarik perhatian pelatih Timnas. PSSI telah merencanakan penempatan mereka dalam serangkaian agenda internasional lima tahun ke depan, mulai dari ASEAN Championship 2026, rangkaian FIFA Series 2026-2031, hingga Piala Asia AFC 2027 di Arab Saudi.

Tak hanya itu, mereka juga diincar untuk menjadi bagian penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2030, ASEAN Championship 2028, dan turnamen regional lainnya, menandakan komitmen jangka panjang federasi dalam memanfaatkan talenta dengan ikatan darah Indonesia. Sementara itu, kisah Abbosbek Fayzullaev menjadi sorotan lain di Piala Dunia 2026. Wonderkid asal Uzbekistan, yang sebelumnya pernah berduet dengan Marselino Ferdinan di level klub, mencetak sejarah bagi negaranya meski timnya harus menelan kekalahan 1-3 melawan Kolombia.

Penampilan Fayzullaev menegaskan bahwa potensi pemain muda Asia Tengah masih menunggu pengakuan lebih luas. Di sisi lain, Indonesia masih berada di peringkat 118 FIFA, menekankan pentingnya akselerasi pembinaan melalui naturalisasi pemain berkualitas. Jairo Riedewald, gelandang berdarah Maluku yang sempat masuk dalam daftar calon naturalisasi Timnas Indonesia, kini kembali dihadapkan pada ketidakpastian pasca kegagalan seleksi.

Di luar sepak bola, beberapa perkembangan lain turut mencuat, seperti peluncuran kapal Self Propelled Oil Barge Amrta Lima 2 oleh PT Yasbhum untuk memperlancar distribusi bahan bakar ke seluruh nusantara, serta keputusan PN Jakarta Pusat untuk mengeksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan pada 18 Juni 2026 sebagai upaya penyelamatan aset negara. Semua dinamika tersebut mencerminkan upaya komprehensif Indonesia dalam memperkuat posisi di kancah internasional, baik melalui olahraga maupun infrastruktur strategis





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PSSI Naturaliasi Timnas Indonesia Luke Vickery Mitchell Lee Baker

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