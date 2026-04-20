PSSI Kecam Keras Insiden Keributan Pemain dalam Kompetisi EPA U-20 di Semarang

PSSI merespons tegas insiden kekerasan dalam laga EPA U-20 antara Dewa United Development dan Bhayangkara Youth di Stadion Citarum dengan menyerahkan kasus tersebut ke Komite Disiplin.

PSSI secara tegas menyatakan sikap kecaman terhadap insiden kekerasan yang mencoreng jalannya kompetisi Elite Pro Academy (EPA) U-20 antara Dewa United Development dan Bhayangkara Youth yang berlangsung di Stadion Citarum, Semarang, pada Minggu (19/4). Sekretaris Jenderal PSSI , Yunus Nusi , menegaskan bahwa pihak federasi tidak akan memberikan toleransi bagi pemain maupun pihak mana pun yang terlibat dalam tindakan anarkis di atas lapangan hijau.

Menurut Yunus, perilaku tidak terpuji tersebut merupakan bentuk pelanggaran berat yang sangat merusak citra sepak bola Indonesia, terutama di level pembinaan usia muda yang seharusnya menjadi ajang pengembangan karakter sportif serta profesionalisme bagi para talenta masa depan bangsa. Lebih lanjut, Yunus Nusi menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan kasus ini kepada Komite Disiplin (Komdis) PSSI agar dapat segera dilakukan investigasi mendalam dan penjatuhan sanksi yang maksimal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak hanya itu, PSSI juga menaruh perhatian besar pada kinerja perangkat pertandingan yang bertugas saat itu. Ketua Komite Wasit, Yoshimi Ogawa, telah diinstruksikan untuk mengevaluasi secara menyeluruh insiden tersebut. Apabila ditemukan adanya kelalaian dari perangkat pertandingan dalam menjaga kondusivitas selama laga berlangsung, maka PSSI tidak akan ragu untuk memberikan tindakan edukatif hingga sanksi administratif kepada yang bersangkutan. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Menanggapi maraknya aksi kekerasan yang kembali mewarnai dunia sepak bola nasional, Yunus Nusi mengajak seluruh insan sepak bola, khususnya para pemain muda, untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai sportivitas dan menahan emosi meskipun berada dalam situasi pertandingan yang panas. Ia menekankan bahwa provokasi di lapangan adalah ujian mental yang harus dihadapi dengan kedewasaan. Tindakan agresif, seperti yang terjadi dalam duel Dewa United versus Bhayangkara Youth di mana terjadi aksi saling dorong hingga tendangan berbahaya, justru akan merugikan pemain itu sendiri dari sisi karier maupun integritas klub. PSSI berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan dan menekankan pentingnya respek di antara pemain demi terciptanya iklim kompetisi yang sehat, aman, dan berkelas bagi kemajuan sepak bola Indonesia secara keseluruhan





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PSSI Elite Pro Academy Sepak Bola Indonesia Kekerasan Sepak Bola Yunus Nusi

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »