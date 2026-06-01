PSSI Dukung Penuh Promosi Mathew Baker ke Timnas Indonesia Senior

PSSI , melalui Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji , memberikan dukungan penuh atas promosi Mathew Baker ke Timnas Indonesia level senior. Sumardji menyatakan bahwa kesempatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan mentalitas bertanding pemain berusia 17 tahun tersebut.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, telah menetapkan daftar 23 pemain untuk melaju pada agenda FIFA Matchday Juni 2026 dan secara mengejutkan memanggil Mathew Baker yang awalnya dikenal di kalangan timnas muda. Nama Mathew juga masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-19 yang akan mengarungi Piala AFF U-19 2026 mulai 1 hingga 13 Juni mendatang. Sumardji menambahkan bahwa diskusi antara pelatih Timnas U-19, Coach Nova, dan dirinya membahas aspek panggilan tersebut.

Saya bilang lepas, bagus sekali, ungkap Sumardji sambil menegaskan dukungan penuh terhadap Mathew Baker di Timnas senior. Momentum ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mental pemain muda sekaligus memberi dampak positif untuk Garuda Muda. Selain itu, dengan dipanggil ke timnas senior, Mathew Baker berpotensi besar tidak bisa membela Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026, khususnya di babak penyisihan grup. Padahal, tujuan awal PSSI adalah memberikan terapi mental kepada Mathew agar lebih percaya diri di Timnas U-20.

Meskipun demikian, panggilan ke timnas senior dianggap sebagai langkah prestisius yang dapat mempercepat perkembangan karier pemain berpotensi tersebut





