PSS Sleman Tetap Fokus ke Final Pegadaian Championship 2025/2026 Meski Sudah Promosi

Pelatih PSS Sleman, Ansyari Lubis, menegaskan bahwa laga final Pegadaian Championship 2025-2026 tetap menjadi target utama timnya, meskipun mereka telah mencapai sasaran utama musim ini, yaitu promosi ke Super League.

Pernyataan ini disampaikan setelah sesi latihan rutin di Lapangan Pakembinangun, Selasa (5/5), sebagai tanggapan terhadap anggapan bahwa final hanya formalitas setelah tiket promosi telah diamankan. Ansyari Lubis menegaskan bahwa final merupakan pertandingan yang sangat penting dan timnya akan mempersiapkannya dengan serius. Ia mengatakan, "Enggak, lah. Artinya final itu pertandingan penting, jadi kita juga mempersiapkan tim ini dengan serius.

Jadi, ya, harus kita ambil juga nih.

"Meskipun telah mencapai promosi, Ansyari Lubis menyatakan bahwa status tersebut tidak mengubah pendekatan tim dalam menghadapi partai puncak. Dalam kesempatan yang sama, Ansyari Lubis juga mengungkapkan bahwa ia sempat bertemu dengan perwakilan Garudayaksa FC sebelum final. Ia menilai lawannya memiliki kualitas yang terlihat dari perjalanan hingga final. Ansyari Lubis mengatakan, "Cukup bagus, ya, artinya mereka bisa sampai saat ini kan berarti timnya bagus.

Punya kualitas, punya materi pemain bagus, punya pelatih bagus.

"Final Pegadaian Championship 2025/2026 akan mempertemukan PSS Sleman melawan Garudayaksa FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada 9 Mei 2026 pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini akan menjadi puncak dari perjalanan kedua tim yang telah berjuang keras sepanjang musim. Selain itu, Ansyari Lubis juga menambahkan bahwa timnya akan fokus pada strategi dan taktik untuk menghadapi lawan yang memiliki kualitas tinggi. Ia juga menegaskan bahwa seluruh anggota tim akan berjuang dengan semangat tinggi untuk meraih kemenangan dalam pertandingan final tersebut.

Dengan demikian, final Pegadaian Championship 2025/2026 tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga menjadi momen penting bagi kedua tim untuk membuktikan kualitas mereka di atas lapangan





