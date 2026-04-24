PSS Sleman Intensifkan Latihan Jelang Pertandingan Kontra Persiba Balikpapan

PSS Sleman mempersiapkan diri menghadapi Persiba Balikpapan dengan fokus pada peningkatan konsentrasi, penyelesaian peluang, dan antisipasi permainan militan lawan. Pelatih Ansyari Lubis menekankan pentingnya menjaga fokus di menit-menit awal babak kedua dan tidak tertekan oleh permainan Persiba.

Latihan Intensif PSS Sleman Menjelang Pertandingan Kontra Persiba Balikpapan Sleman – Sejumlah pemain PSS Sleman menjalani latihan rutin berupa passing dan shooting di Lapangan Pakembinangun, Sleman, pada Kamis, 23 April 2026, sebagai persiapan menghadapi pertandingan tandang melawan Persiba Balikpapan .

Latihan ini difokuskan untuk mengatasi kelemahan yang muncul dalam dua pertandingan terakhir, yaitu kebobolan di menit-menit awal babak kedua. Pelatih PSS Sleman, Ansyari Lubis, mengakui bahwa masalah ini bukanlah hal baru dan menjadi prioritas utama dalam evaluasi tim menjelang laga penting tersebut. Ansyari menekankan pentingnya menjaga konsentrasi dan fokus, terutama di awal babak pertama dan kedua, serta mengingatkan para pemain untuk saling mengingatkan satu sama lain.

Ia menjelaskan bahwa isu ini telah dibahas berulang kali dan menjadi perhatian serius bagi seluruh tim. Lebih lanjut, Ansyari Lubis juga menyoroti performa Persiba Balikpapan yang semakin militan di bawah kepemimpinan pelatih Leonard Tupamahu, yang merupakan mantan manajer PSS Sleman. Ia memperkirakan Persiba akan bermain dengan intensitas tinggi karena mereka sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi.

Oleh karena itu, Ansyari menginstruksikan para pemainnya untuk tidak tertekan dan justru memberikan tekanan balik kepada lawan, serta menunjukkan semangat berkorban dalam setiap aspek permainan. Ia menekankan bahwa merebut bola dengan cepat saat tidak menguasainya adalah kunci untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Selain fokus pada peningkatan konsentrasi, latihan PSS Sleman juga menitikberatkan pada penyelesaian peluang. Ansyari Lubis mengakui bahwa timnya cenderung menyia-nyiakan banyak peluang dalam beberapa pertandingan terakhir, yang mengakibatkan pemborosan energi dan hasil yang kurang optimal.

Ia berharap para pemain dapat lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang ada di depan gawang lawan. Kondisi fisik seluruh pemain PSS Sleman dilaporkan dalam kondisi prima. Dominikus Dion, yang sempat mengalami kram dan ditarik keluar lebih awal pada pertandingan sebelumnya, telah pulih sepenuhnya dan siap untuk kembali bermain. Tidak ada pemain lain yang mengalami cedera atau terkena sanksi akumulasi kartu, sehingga Ansyari Lubis memiliki opsi pemain yang lengkap untuk memilih susunan terbaiknya.

PSS Sleman saat ini memimpin klasemen Pegadaian Championship 2025/2026 dengan mengumpulkan 52 poin, unggul dua poin dari Persipura Jayapura dan tiga poin dari Barito Putera. Pertandingan melawan Persiba Balikpapan akan menjadi ujian penting bagi PSS Sleman untuk mempertahankan posisinya di puncak klasemen dan semakin mendekatkan diri dengan gelar juara. Kemenangan dalam laga ini akan memberikan kepercayaan diri yang besar bagi tim dan meningkatkan motivasi para pemain untuk terus berjuang hingga akhir musim.

Ansyari Lubis berharap dukungan penuh dari para penggemar PSS Sleman dapat menjadi tambahan semangat bagi tim dalam menghadapi pertandingan tandang yang sulit ini. Ansyari Lubis juga menambahkan bahwa pertandingan melawan Persiba Balikpapan bukan hanya tentang taktik dan strategi di lapangan, tetapi juga tentang mentalitas dan semangat juang para pemain. Ia mengingatkan bahwa setiap pemain harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi tim dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tekanan dari lawan.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama tim dan komunikasi yang baik antar pemain di lapangan. Ansyari Lubis berharap para pemain dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain untuk mengatasi segala tantangan yang dihadapi. Ia juga mengapresiasi kerja keras dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh seluruh pemain selama ini. Ia yakin bahwa dengan semangat yang tinggi dan kerja keras yang terus-menerus, PSS Sleman dapat meraih hasil yang positif dalam setiap pertandingan.

Selain itu, Ansyari Lubis juga menyampaikan bahwa ia telah mempelajari dengan seksama gaya bermain Persiba Balikpapan dan mempersiapkan strategi yang tepat untuk mengantisipasi kekuatan lawan. Ia berharap strategi tersebut dapat berjalan efektif di lapangan dan membawa PSS Sleman meraih kemenangan. Ia juga mengingatkan para pemain untuk tetap waspada terhadap serangan balik cepat yang sering dilancarkan oleh Persiba Balikpapan. Ansyari Lubis berharap para pemain dapat menjaga fokus dan disiplin dalam bertahan untuk mencegah terjadinya gol dari lawan.

Secara keseluruhan, Ansyari Lubis optimis bahwa PSS Sleman dapat meraih hasil yang positif dalam pertandingan melawan Persiba Balikpapan dan terus mempertahankan posisinya di puncak klasemen





