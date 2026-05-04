PSS Sleman dan Persipura Jayapura Kantongi Keuntungan Tuan Rumah di Final Championship dan Play-off Promosi Super League

PSS Sleman akan menghadapi Garudayaksa FC di final Championship, sementara Persipura Jayapura akan berduel dengan Adhyaksa FC dalam play-off promosi ke Super League. Kedua tim mendapatkan keuntungan sebagai tuan rumah berkat regulasi kompetisi.

Kompetisi Championship semakin memanas menjelang babak final dan play-off promosi ke Super League . Dua tim dari grup B, atau wilayah timur, PSS Sleman dan Persipura Jayapura , mendapatkan keuntungan signifikan dengan status tuan rumah dalam pertandingan krusial ini.

Keuntungan ini didasarkan pada regulasi Championship musim ini yang memberikan hak tuan rumah kepada tim dengan perolehan poin tertinggi di fase reguler. Dengan demikian, kedua tim kebanggaan pendukungnya masing-masing akan bermain di hadapan pendukung setia mereka, memberikan semangat dan dorongan ekstra untuk meraih kemenangan. Pertandingan final Championship 2025-2026 akan mempertemukan PSS Sleman melawan Garudayaksa FC, sebuah duel yang diprediksi akan berlangsung sengit dan menarik untuk disaksikan.

Sementara itu, dalam perebutan satu tiket promosi ke Super League, Persipura Jayapura akan menghadapi Adhyaksa FC dalam laga play-off yang tak kalah mendebarkan. PSS Sleman telah memastikan langkahnya menuju final setelah berhasil mengalahkan PSIS Semarang dalam pertandingan sebelumnya. Kemenangan ini mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu tim terkuat di kompetisi Championship. Pertandingan final melawan Garudayaksa FC akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada hari Sabtu, 9 Mei 2026.

Stadion ini dikenal sebagai kandang yang angker bagi lawan-lawan PSS Sleman, dan dukungan penuh dari para suporter diharapkan dapat menjadi faktor penentu dalam meraih gelar juara. Persiapan matang telah dilakukan oleh tim PSS Sleman, baik dari segi fisik maupun mental, untuk menghadapi tantangan berat di final. Pelatih dan pemain PSS Sleman menyadari bahwa Garudayaksa FC adalah lawan yang tangguh dan tidak boleh dianggap remeh. Mereka bertekad untuk memberikan penampilan terbaik dan mempersembahkan kemenangan bagi para pendukung setia.

Di sisi lain, Persipura Jayapura juga berjuang keras untuk meraih kesempatan promosi ke Super League. Mereka akan menghadapi Adhyaksa FC dalam pertandingan play-off yang akan berlangsung di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, pada hari Jumat, 8 Mei 2026. Stadion Lukas Enembe merupakan markas kebanggaan Persipura Jayapura, dan atmosfer yang diciptakan oleh para suporter di stadion ini seringkali menjadi tekanan tersendiri bagi tim lawan. Persipura Jayapura menyadari bahwa pertandingan ini adalah kesempatan emas untuk kembali berlaga di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Mereka telah melakukan persiapan intensif dan bertekad untuk memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah untuk meraih kemenangan. Meskipun jadwal kick-off kedua pertandingan belum diumumkan secara resmi, para penggemar sepak bola di seluruh Indonesia sudah tidak sabar untuk menyaksikan duel-duel menarik ini. Pertandingan final Championship dan play-off promosi ke Super League ini diharapkan dapat menjadi tontonan yang menghibur dan menegangkan, serta menjadi ajang untuk melihat talenta-talenta muda sepak bola Indonesia bersinar.

Kedua pertandingan ini juga menjadi bukti nyata dari perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin kompetitif dan menarik





