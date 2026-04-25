PSMS Medan Gagal Raih Kemenangan di Kandang, Imbang Melawan Adhyaksa FC

PSMS Medan hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Adhyaksa FC Banten dalam laga kandang terakhir mereka di Grup 1 Championship 2025-2026. Gol penyeimbang Adhyaksa FC dicetak oleh Makan Konate melalui tendangan penalti.

Pertandingan antara PSMS Medan dan Sriwijaya FC yang akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Minggu, 19 April 2026, menjadi sorotan setelah PSMS Medan hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Adhyaksa FC Banten dalam laga kandang terakhir mereka di Grup 1 Championship 2025-2026.

Hasil ini tentu mengecewakan bagi para pendukung Laskar Ayam Kinantan, mengingat harapan besar untuk meraih kemenangan di kandang sendiri. Gol penyeimbang Adhyaksa FC dicetak oleh Makan Konate melalui tendangan penalti di 10 menit terakhir babak kedua, mengubah jalannya pertandingan yang sebelumnya didominasi oleh PSMS. Meskipun hanya meraih satu poin, PSMS berhasil naik ke peringkat keenam klasemen sementara dengan total 35 poin.

Namun, posisi ini masih belum aman dan PSMS harus terus berjuang di sisa pertandingan untuk memperbaiki peringkat mereka dan memperbesar peluang lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, Adhyaksa FC tetap kokoh di posisi kedua dengan 48 poin, semakin mendekatkan mereka untuk mengakhiri musim reguler sebagai pemuncak klasemen dan mendapatkan tiket langsung ke Super League musim depan. Persaingan di Grup 1 Championship semakin ketat, dan setiap pertandingan menjadi sangat penting bagi kedua tim untuk mencapai tujuan mereka.

Duel antara PSMS Medan dan Adhyaksa FC berlangsung dengan intensitas tinggi sejak peluit awal dibunyikan. PSMS, yang bermain di depan pendukung sendiri, berusaha mendominasi jalannya pertandingan dan memberikan tekanan terus-menerus kepada pertahanan Adhyaksa FC. Tim asuhan Eko Purdjianto itu menunjukkan determinasi yang tinggi untuk mencetak gol dan meraih kemenangan. Namun, Adhyaksa FC mampu merespons dengan baik dan membangun pertahanan yang solid untuk menggagalkan setiap serangan yang dilancarkan oleh PSMS.

Para pemain Adhyaksa FC menunjukkan disiplin taktis yang tinggi dan mampu menutup ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh pemain PSMS. Kondisi ini memaksa pemain PSMS untuk mencoba melakukan tembakan-tembakan spekulatif dari luar kotak penalti, berharap dapat mengejutkan kiper lawan. Kim Jeung Ho sempat mencoba melepaskan tembakan pada menit ke-23, namun bola masih melambung di atas mistar gawang.

Laskar Ayam Kinantan terus berupaya mendominasi penguasaan bola dan menciptakan peluang-peluang serangan, namun Adhyaksa FC tetap mampu bertahan dengan baik dan menjaga gawang mereka tetap aman. Peluang emas bagi PSMS akhirnya datang menjelang akhir babak pertama. Arif Setiawan berhasil memanfaatkan umpan dari Clayton da Silva dan menaklukkan kiper Jefri Wibowo, membawa PSMS unggul 1-0. Gol ini membangkitkan semangat para pemain PSMS dan memberikan harapan bagi para pendukung mereka.

Namun, keunggulan ini tidak bertahan lama. Adhyaksa FC mampu menyamakan skor melalui tendangan penalti Makan Konate di 10 menit terakhir babak kedua. Penalti tersebut diberikan setelah salah seorang pemain PSMS melakukan pelanggaran di kotak penalti. Makan Konate berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan mengirimkan bola ke gawang PSMS, membuat skor menjadi 1-1.

Hasil imbang ini tentu menjadi pukulan bagi PSMS, namun mereka tetap harus bangkit dan berjuang di sisa pertandingan. Pertandingan ini menunjukkan bahwa persaingan di Grup 1 Championship sangat ketat dan setiap tim memiliki peluang untuk meraih kemenangan. PSMS harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pertandingan ini dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Selain itu, penting bagi PSMS untuk menjaga semangat juang dan terus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dua Pejabat Kota Medan Didakwa Korupsi Medan Fashion FestivalDua kepala dinas di Kota Medan, Benny Iskandar Nasution dan Erwin Saleh, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atas dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Medan Fashion Festival (MFF) tahun 2024 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1 miliar. Kasus ini juga melibatkan Direktur CV Global Mandiri dan Kabid Usaha UKM Diskop UKM Perindag Medan.

Read more »

Adhyaksa FC dan PSS Sleman Bisa Amankan Tiket Promosi Super League Pekan IniAdhyaksa FC dan PSS Sleman bisa mengamankan tiket Super League jika hasil berpihak di Championship pada pekan ini.

Read more »

Kejari Medan dakwa dua kepala dinas korupsi kegiatan Medan FashionJaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan mendakwa dua kepala dinas Kota Medan dalam kasus dugaan korupsi kegiatan Medan Fashion Festival (MFF) Tahun 2024 ...

Read more »

Prediksi Skor PSMS Medan v Adhyaksa FC: Eko Purdjianto Tanpa Beban, Tim Tamu Bidik Tiket Promosi Super LeaguePSMS Medan dipastikan akan bermain lepas dan tanpa beban saat menjamu Adhyaksa FC dalam lanjutan Liga 2 Championship 2025-2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Sabtu (25/4) pukul 19.00 WIB.

Read more »

Ribuan Pelari Ramaikan Adhyaksa International Run 2026, BNI Dukung Sport Tourism di BaliPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

BNI Dukung Sport Tourism di Bali, Ribuan Pelari Ramaikan Adhyaksa International Run 2026Sebanyak 3.500 pelari dari dalam dan luar negeri akan ambil bagian pada ajang Adhyaksa International Run 2026, yang digelar BNI di Peninsula Nusa Dua, Bali, pada Minggu.

Read more »