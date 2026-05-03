PSM Makassar vs Bhayangkara FC: Pertarungan Krusial Demi Hindari Degradasi

Pertandingan krusial akan tersaji antara PSM Makassar dan Bhayangkara FC pada hari Senin, 4 Mei, di Stadion Gelora B.J. Habibie. Pertandingan ini akan disiarkan langsung melalui Indosiar dan platform streaming Vidio mulai pukul 15.30 WIB.

PSM Makassar saat ini menduduki posisi ke-14 dalam klasemen BRI Super League dengan raihan 31 poin. Juku Eja, julukan PSM, hanya unggul empat poin dari Persis Solo yang berada di ambang zona degradasi. Kemenangan menjadi harga mati bagi PSM jika ingin memastikan diri tetap berkiprah di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini. Namun, performa PSM dalam beberapa pertandingan terakhir masih belum konsisten.

Tim asuhan pelatih Ahmad Amiruddin ini menghadapi permasalahan serius di lini pertahanan. Dalam lima pertandingan terakhir, PSM belum mampu mencatatkan clean sheet atau gawang tanpa kebobolan. Mereka mencatatkan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang, menunjukkan ketidakstabilan yang mengkhawatirkan. Bhayangkara FC juga datang ke pertandingan ini dengan modal yang kurang meyakinkan.

Pasukan Paul Munster mengalami kekalahan dalam dua laga terakhir mereka, masing-masing melawan Persis Solo dengan skor 1-2 dan Persib Bandung dengan skor 2-3. Gawang The Guardian, julukan Bhayangkara FC, telah kebobolan lima gol dalam dua pertandingan tersebut. Meskipun demikian, Bhayangkara FC tetap merupakan tim yang patut diwaspadai. Ketajaman lini depan mereka, yang diisi oleh trio Moussa Sidibe, Henry Doumbia, dan Privat Mbarga, sangat berbahaya.

Selain itu, kehadiran Dendy Sulistyawan sebagai pemain pengganti potensial di babak kedua juga menjadi ancaman tambahan bagi PSM. Kekuatan serangan Bhayangkara FC tidak bisa dianggap remeh, dan PSM harus mempersiapkan strategi khusus untuk menghentikan mereka. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit dan penuh drama, mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan poin penuh untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Menjelang pertandingan, kedua tim juga memiliki kabar mengenai pemain yang absen.

PSM Makassar tidak dapat diperkuat oleh bek utama dan kapten tim, Yuran Fernandes, yang terkena akumulasi kartu merah pada pertandingan sebelumnya. Absennya Yuran menjadi pukulan telak bagi PSM, karena ia tidak hanya menjadi pilar pertahanan, tetapi juga memiliki kontribusi dalam mencetak gol melalui situasi bola mati. Di sisi lain, Bhayangkara FC juga kehilangan dua pemain kunci, yaitu Frenky Missa dan Moussa Sidibe, juga karena akumulasi kartu.

Absennya Sidibe menjadi kerugian besar bagi The Guardian, mengingat ia merupakan mesin gol utama tim. Tanpa Sidibe, lini depan Bhayangkara FC mungkin kehilangan daya gedornya. Pertandingan ini akan menjadi ujian bagi kedua tim untuk mengatasi absennya pemain kunci dan menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Bagi PSM, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka mampu bangkit dari keterpurukan dan meraih kemenangan penting.

Sementara bagi Bhayangkara FC, ini adalah peluang untuk kembali ke jalur kemenangan dan memperbaiki performa mereka. Pertandingan ini dipastikan akan menjadi tontonan menarik bagi para penggemar sepak bola Indonesia.





