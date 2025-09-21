PSM Makassar Dilanda Krisis Finansial Jelang Laga Krusial Melawan Persija Jakarta

PSM Makassar menghadapi masalah keuangan serius yang mengancam performa tim menjelang pertandingan penting melawan Persija Jakarta. Pelatih Bernardo Tavares mengungkapkan staf dan dirinya belum menerima gaji selama beberapa bulan terakhir. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampak terhadap performa tim dan kesiapan menghadapi laga melawan Persija.

PSM Makassar, salah satu klub sepak bola tertua dan bersejarah di Indonesia, tengah menghadapi krisis finansial yang serius. Kabar ini datang menjelang laga krusial melawan Persija Jakarta di Stadion B.J. Habibie , Parepare, pada Minggu, 21 September 2025. Pelatih kepala PSM, Bernardo Tavares , mengungkapkan bahwa staf kepelatihannya belum menerima gaji selama lima bulan terakhir. Bahkan, Tavares sendiri juga belum menerima gaji dalam periode yang sama.

Pernyataan ini tentu saja menimbulkan keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, mengingat dampak buruknya terhadap kinerja tim. Situasi keuangan yang sulit ini menjadi tantangan besar bagi PSM, terutama dalam mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penting melawan Persija yang sedang dalam performa terbaiknya. Tavares, meskipun menghadapi kesulitan, menekankan pentingnya sikap profesionalisme dalam sepak bola. Ia menegaskan bahwa masalah gaji tidak akan dijadikan alasan atas hasil buruk tim. Namun, ia juga menekankan bahwa kondisi seperti ini seharusnya tidak terjadi dalam sepak bola profesional. Ketidakpastian pembayaran gaji dapat mengganggu konsentrasi pemain dan staf, serta mempengaruhi kualitas performa di lapangan. Klub dengan reputasi besar seperti PSM seharusnya mampu memastikan hak-hak pemain dan staf terpenuhi, termasuk pembayaran gaji tepat waktu. Ini sangat penting untuk menjaga moral tim dan memastikan mereka dapat fokus sepenuhnya pada tugas mereka di lapangan. Kehadiran Persija, yang sedang dalam tren positif, menjadi ujian berat bagi PSM. Kemenangan sangat dibutuhkan untuk keluar dari zona merah. Namun, badai finansial yang melanda klub berpotensi menjadi penghalang besar dalam misi kebangkitan PSM. Tavares berharap manajemen segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini, menegaskan bahwa dalam sepak bola profesional, hak dan kewajiban harus berjalan seiring. Tanpa kepastian gaji, sulit bagi pemain dan staf untuk memberikan yang terbaik. Pertandingan melawan Persija akan menjadi penentu penting bagi nasib PSM di musim ini. Selain isu finansial yang menghantui PSM, berita lain yang menarik perhatian pembaca adalah mengenai pemain-pemain yang bersinar setelah meninggalkan Manchester United. Selain itu, artikel mengenai tips gaya hidup sehat untuk pria, termasuk menjaga kesehatan penis, juga menjadi sorotan. Peluncuran drone terbaru dari DJI, Mini 5 Pro, dengan fitur canggih dan harga yang kompetitif, turut menarik minat konsumen. Berita penunjukan wasit VAR asal Thailand untuk pertandingan Timnas Indonesia juga menjadi perbincangan hangat. Sementara itu, artikel tentang minuman segar khas Jawa Barat, yaitu es doger Bandung, serta tips untuk mengatasi rasa takut anak terhadap dokter juga diminati pembaca. Informasi seputar manfaat jus seledri untuk kesehatan juga menjadi topik yang banyak dicari. Terakhir, berita tentang seorang guru PAUD di Kendal yang digerebek warga akibat hubungan asmaranya dengan Kapolsek juga menjadi perhatian publik





