PSIM Yogyakarta Bangkit Menang 2-1 atas Borneo FC di BRI Super League

PSIM Yogyakarta menang 2-1 atas Borneo FC di Stadion Sultan Agung Bantul pada lanjutan BRI Super League 2026/2027, Minggu (1/11/2026).

PSIM Yogyakarta berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Borneo FC pada lanjutan BRI Super League 2026/2027 yang digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11/2026). Gol kemenangan tuan rumah dicetak Savio Sheva, setelah sempat tertinggal lebih dulu dari tim tamu.

Laga ini menjadi momen penting bagi Laskar Mataram karena membawa tim keluar dari tren hasil buruk. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi poin penuh pertama PSIM musim ini dalam kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

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Jalannya Pertandingan PSIM Melawan Borneo FC

Borneo FC unggul lebih dulu melalui gol Asgal Habib pada menit ke-33. Skor tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir, sehingga PSIM harus bekerja lebih keras pada paruh kedua untuk membalikkan keadaan.

Kebangkitan PSIM datang setelah jeda. Adrian Purzycki menyamakan kedudukan pada menit ke-57, lalu Savio Sheva memastikan tiga poin bagi tuan rumah tujuh menit kemudian. Dua gol dalam rentang waktu singkat itu mengubah jalannya laga secara drastis.

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Di sepanjang pertandingan, PSIM juga disebut tampil dominan pada periode awal. Caretaker pelatih Guntur Cahyo Utomo menilai timnya menciptakan banyak peluang pada 25 hingga 30 menit pertama sebelum gol Borneo FC tercipta secara tiba-tiba setelah restart.

Reaksi Guntur Cahyo Utomo Usai Laga

Guntur Cahyo Utomo menyampaikan rasa syukur atas hasil yang diraih timnya. Ia menyebut keberhasilan itu berkat kerja keras para pemain, doa para suporter, serta dukungan keluarga yang berada di rumah.

Guntur juga memberikan apresiasi khusus atas respons pemain setelah tertinggal. Menurutnya, para pemain tidak menyerah, tetap bekerja dan berlari, serta terus mencari gol hingga akhirnya mampu mengamankan kemenangan.

Ia menilai laga tersebut sangat emosional bagi timnya. Kemenangan itu menjadi poin tiga pertama PSIM dan dianggap sebagai awal baru bagi tim untuk kembali bersaing secara kompetitif di BRI Super League 2026/2027.

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Savio Sheva dan Posisi PSIM di Klasemen

Di ruang ganti, gelandang PSIM Savio Sheva menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekannya yang dinilai telah berjuang sepanjang pertandingan. Pemain berusia 25 tahun itu menekankan bahwa kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim.

Savio Sheva mengingatkan bahwa PSIM sebelumnya belum meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan beruntun sejak kompetisi bergulir. Ia menyebut kemenangan atas Borneo FC menjadi jawaban atas penantian panjang tersebut.

Dengan hasil ini, PSIM mengoleksi lima poin dan naik ke peringkat ke-15 klasemen sementara BRI Super League. Posisi tersebut membuat Laskar Mataram keluar dari zona degradasi dan memberi ruang bernapas bagi tim untuk melanjutkan persaingan di sisa musim.

Hasil ini diharapkan menjadi modal penting bagi PSIM untuk menjaga konsistensi pada pertandingan berikutnya. Dukungan suporter yang disebut Guntur sebagai salah satu kunci kemenangan juga diperkirakan menjadi faktor penting dalam perjalanan tim ke depan.