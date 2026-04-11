Psikolog Undana Kupang Dukung PP Tunas Lindungi Anak dari Dampak Negatif Medsos

Psikolog dan akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Abdi Keraf, memberikan pandangannya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Menurutnya, peraturan tersebut merupakan langkah positif yang krusial dalam upaya melindungi anak-anak dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial (medsos).

Abdi Keraf, yang juga merupakan akademisi di Undana, menyatakan bahwa pembatasan akses tertentu adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan generasi masa depan. Ia menekankan pentingnya melihat peraturan ini sebagai langkah edukatif yang konstruktif dan patut diapresiasi.\Abdi Keraf menjelaskan bahwa pembatasan akses ini memberikan kesempatan bagi orang tua dan guru untuk mengedukasi anak-anak di bawah usia 16 tahun mengenai penggunaan gawai, termasuk batasan akses ke beberapa konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Ia menyoroti bahwa dunia maya, khususnya media sosial, tidak hanya menyajikan konten positif dan edukatif, tetapi juga menyimpan potensi dampak negatif yang dapat memengaruhi perkembangan anak, khususnya dalam hal cara berpikir, pengelolaan emosi, dan perilaku. Keraf memberikan contoh beberapa jenis konten yang berpotensi merugikan anak-anak, seperti konten radikalisme, seksualitas, dan konflik. Ia menggarisbawahi bahwa jika konten-konten tersebut diakses oleh anak-anak yang belum mampu memfilter informasi dengan baik, hal itu dapat menjadi pembelajaran negatif yang berdampak buruk pada perkembangan mereka. Pembatasan ini, menurut Keraf, memberikan ruang bagi orang tua, guru, dan pendidik untuk mengontrol dan membimbing anak-anak dalam penggunaan media sosial.\Abdi Keraf juga menambahkan bahwa pembatasan tersebut tidak boleh dianggap sebagai bentuk hukuman atau upaya untuk mengecilkan hak-hak anak. Ia menegaskan bahwa anak-anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan mengekspresikan diri, namun penting bagi mereka untuk menyadari adanya potensi bahaya di balik penggunaan media sosial. Keraf menekankan pentingnya pengasuhan di rumah dan pendidikan non-formal yang dilakukan oleh orang tua untuk membantu anak-anak memahami bahwa tujuan-tujuan positif tidak selalu harus dicapai dengan cara yang tanpa batas. Ia menyarankan bahwa penggunaan media sosial oleh anak-anak harus memiliki batasan waktu dan momen yang tepat. Lebih lanjut, Abdi Keraf mendorong agar semua pihak, mulai dari tingkat RT dan RW hingga pemerintah daerah, Posyandu, PKK, dan lembaga pendidikan seperti guru, secara aktif melakukan sosialisasi mengenai PP Tunas yang telah resmi diberlakukan sejak 28 Maret 2026. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan ini dipahami dan diterapkan secara efektif demi melindungi generasi muda





