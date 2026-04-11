Psikolog Undana Apresiasi PP Tunas Lindungi Anak dari Dampak Negatif Medsos

Psikolog dan Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Abdi Keraf memberikan pandangan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Menurutnya, regulasi ini merupakan langkah positif yang krusial dalam melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial (medsos).

Abdi Keraf, yang juga merupakan akademisi di Universitas Nusa Cendana, mengungkapkan bahwa pembatasan akses tertentu memberikan kesempatan berharga bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan edukasi yang lebih baik kepada anak-anak di bawah usia 16 tahun terkait penggunaan gawai, termasuk penyesuaian akses berdasarkan tingkat usia. Ia menekankan pentingnya peran orang tua dan guru dalam membimbing anak-anak dalam memanfaatkan teknologi secara bijak, sambil melindungi mereka dari potensi risiko yang ada di dunia maya. Dengan adanya PP Tunas, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih aman dan bertanggung jawab di era digital.\Abdi Keraf menjelaskan lebih lanjut bahwa di dunia maya, khususnya media sosial, terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, terdapat konten edukatif dan positif yang dapat menjadi sumber belajar bagi anak-anak. Namun, di sisi lain, terdapat pula ruang-ruang negatif yang dapat memengaruhi perkembangan anak, terutama dalam hal proses berpikir, pengelolaan emosi, dan perilaku. Konten-konten yang berpotensi merugikan, seperti yang berkaitan dengan radikalisme, seksualitas, konflik, dan perselingkuhan, dapat memberikan dampak negatif yang signifikan jika diakses oleh anak-anak yang belum memiliki kemampuan untuk melakukan filterisasi dengan baik. Hal ini dapat memicu pembelajaran negatif yang berbahaya bagi perkembangan psikologis anak. Abdi menekankan bahwa pembatasan akses ini memberikan ruang bagi orang tua, guru, pendidik, dan orang dewasa lainnya untuk memberikan pengawasan dan bimbingan yang tepat. Namun, ia juga menegaskan bahwa kunci utama terletak pada pendidikan dan pengasuhan yang diberikan di rumah, di mana anak-anak diajarkan untuk memahami batasan dan konsekuensi dari penggunaan media sosial.\Abdi Keraf juga mengingatkan bahwa anak-anak tidak boleh memandang pembatasan tersebut sebagai bentuk hukuman atau upaya untuk mengurangi hak-hak mereka. Anak-anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan mengekspresikan diri. Namun, mereka juga perlu memahami bahwa penggunaan media sosial memiliki batasan tertentu dan potensi risiko yang perlu diwaspadai. Melalui pengasuhan dan pendidikan non-formal yang baik, anak-anak dapat diajarkan untuk menerima bahwa tujuan-tujuan positif tidak selalu harus dicapai dengan cara yang tanpa batas. Penggunaan media sosial bagi anak-anak haruslah memiliki momen dan waktu yang tepat. Lebih lanjut, Abdi mendorong semua pihak untuk bergerak bersama dalam menyosialisasikan PP Tunas secara masif. Sosialisasi ini harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tingkat RT dan RW, pemerintah lokal, hingga fasilitas seperti Posyandu, PKK, dan lembaga pendidikan seperti guru. Dengan adanya upaya bersama ini, diharapkan PP Tunas dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak





PP Tunas Media Sosial Perlindungan Anak Dampak Negatif Pendidikan Anak

