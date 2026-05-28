PSG vs Arsenal, Pertemuan Taktis Menarik di Final Liga Champions 2025-2026

Pertandingan final Liga Champions 2025-2026 akan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Sabtu, 30 Mei 2026 pukul 23.00 WIB. PSG akan menghadapi Arsenal dalam duel final yang paling dinanti pecinta sepak bola Eropa. Duel ini merupakan final kompetisi besar antarklub putra pertama yang mempertemukan wakil Prancis dan Inggris.

Duel ini merupakan final kompetisi besar antarklub putra pertama yang mempertemukan wakil Prancis dan Inggris. Pertandingan ini diprediksi berjalan ketat melihat rekor pertemuan kedua tim yang relatif seimbang. PSG berpeluang menjadi tim kedua yang mampu mempertahankan gelar Liga Champions era modern. Pasukan Luis Enrique mencapai final setelah menang agregat 6-5 atas Bayern Munchen pada babak semifinal.

Klub asal Paris itu menjalani perjalanan berat sejak fase gugur dimulai. Mereka menyingkirkan Monaco, Chelsea, Liverpool, hingga Bayern dengan produktivitas gol yang tinggi. PSG juga memiliki catatan impresif saat menghadapi klub Inggris dalam dua musim terakhir. Mereka sukses menyingkirkan Liverpool, Aston Villa, Arsenal, Chelsea, dan kembali Liverpool pada fase knockout.

Dalam 12 laga terakhir kontra tim Inggris, PSG hanya sekali kalah. Statistik tersebut memperlihatkan pengalaman Les Parisiens menghadapi atmosfer pertandingan besar. Arsenal mencapai final setelah menumbangkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1. Tim asuhan Mikel Arteta sebelumnya mengeliminasi Bayer Leverkusen dan Sporting CP.

The Gunners tampil dominan pada fase liga dengan memenangi seluruh delapan pertandingan. Rekor itu menjadikan Arsenal sebagai klub pertama yang menyapu bersih kemenangan dalam format baru fase liga Liga Champions. PSG vs Arsenal juga menjadi kesempatan Arsenal membalas kekalahan musim lalu. Pada semifinal Liga Champions 2024-2025, klub London Utara tersebut tersingkir dengan agregat 1-3.

Meski demikian, Arsenal sempat mengalahkan PSG 2-0 pada fase liga musim lalu. Kai Havertz dan Bukayo Saka menjadi pencetak gol kemenangan di Emirates Stadium. PSG dan Arsenal sudah bertemu tujuh kali di kompetisi Eropa. Kedua tim sama-sama mengoleksi dua kemenangan, sementara tiga laga lain berakhir imbang.

Pertemuan terakhir berlangsung panas dengan kemenangan agregat PSG pada semifinal musim lalu. Ousmane Dembele, Fabian Ruiz, dan Achraf Hakimi menjadi aktor penting keberhasilan klub Prancis tersebut. Final nanti juga menjadi pengalaman baru bagi Arsenal bermain di Hungaria. Sebaliknya, PSG sudah tiga kali tampil di Budapest meski belum pernah bermain di Puskas Arena.

PSG vs Arsenal diprediksi menghadirkan duel taktik menarik antara Luis Enrique dan Mikel Arteta. Kedua pelatih dikenal mengandalkan penguasaan bola serta pressing agresif sepanjang pertandingan





