PSG vs Arsenal: Final Liga Champions 2026, Dua Pendekatan Berbeda Menuju Puncak

PSG dan Arsenal akan bertemu di final Liga Champions 2026 di Budapest. PSG datang sebagai juara bertahan dengan lini serang tajam, sementara Arsenal belum terkalahkan sepanjang turnamen.

Paris Saint-Germain akan menghadapi Arsenal dalam final Liga Champions UEFA 2025-2026 di Puskas Arena, Budapest, pada 30 Mei 2026. Pelatih kepala PSG , Luis Enrique , dalam konferensi pers sehari sebelum laga, mengakui bahwa kedua tim memiliki perjalanan yang berbeda menuju partai puncak.

PSG datang sebagai juara bertahan dan salah satu tim paling produktif di Eropa, sedangkan Arsenal menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan sepanjang kompetisi musim ini dengan catatan 11 kemenangan dan tiga hasil imbang. Luis Enrique menilai bahwa pendekatan Arsenal yang disiplin dan solid telah membuat mereka sulit dikalahkan, sementara PSG mengandalkan kreativitas dan kecepatan dalam menyerang. PSG memiliki rekor impresif melawan klub-klub Premier League setelah memenangi lima duel terakhir di babak knockout Liga Champions melawan wakil Inggris.

Tim asuhan Luis Enrique ini juga hanya membutuhkan satu gol lagi untuk menyamai rekor Barcelona sebagai tim tersubur dalam satu musim Liga Champions dengan 45 gol, yang dibuat pada musim 1999-2000. Trio penyerang Ousmane Dembele, Desire Doue, dan Khvicha Kvaratskhelia menjadi andalan PSG dengan ketajaman mereka sepanjang musim. Dembele, yang menjadi pemain kunci dalam perjalanan PSG ke final, telah mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, sementara Kvaratskhelia menyumbang 8 gol dan 7 assist.

Di sisi lain, Arsenal memiliki catatan pertahanan yang tangguh dengan hanya kebobolan 6 gol dalam 14 pertandingan Liga Champions musim ini. Kiper David Raya tampil gemilang dengan 8 clean sheet, sementara lini belakang yang digalang William Saliba dan Gabriel Magalhaes menjadi tembok yang sulit ditembus. Arsenal juga menjadi tim pertama yang mampu melewati 14 pertandingan pertama dalam satu edisi Liga Champions tanpa kekalahan.

Tidak ada tim di lima liga top Eropa yang lebih sering menang 1-0 musim ini dibanding Arsenal, dengan total 11 kemenangan di semua kompetisi melalui skor tersebut. Pelatih Mikel Arteta diperkirakan akan mengandalkan skema permainan yang pragmatis dengan memanfaatkan serangan balik cepat melalui sayap seperti Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli. Sementara itu, PSG diperkirakan akan tampil menekan sejak awal dengan penguasaan bola tinggi dan pressing ketat.

Pertandingan final ini diprediksi akan berlangsung ketat dan menarik, mempertemukan dua gaya bermain yang kontras namun sama-sama efektif. Luis Enrique menambahkan bahwa timnya sudah siap secara mental dan taktik untuk menghadapi tantangan besar ini, dan berharap dapat mempertahankan gelar juara. Di sisi lain, Arsenal bertekad untuk mengakhiri puasa gelar Liga Champions dan mencatatkan sejarah baru bagi klub





PSG Diyakini Akan Hancurkan Arsenal di Final Liga ChampionsArsenal mendapat peringatan bahwa Paris Saint-Germain akan menghancurkan mereka jika tidak bermain lebih baik di final Liga Champions. Inter曾 dihancurkan pada 2025 dan Arsenal yang baru menjadi juara Liga Premier menghadapi tantangan berat di Eropa. PSG bercita-cita menjadi tim kedua setelah Real Madrid yang berhasil mempertahankan trofi Liga Champions. Trio penyerang PSG-Ousmane Dembele, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia-dianggap sangat mengancam, sementara Arsenal harus mengandalkan pertahanan kokoh yang hanya kebobolan 27 gol di Liga Premier 2025-26. Patrice Evra meyakini PSG terlalu kuat untuk Arsenal.

