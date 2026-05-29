PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2026: Siapa Jadi Juaranya?

Perjalanan kedua tim menuju Budapest juga penuh drama dan ketegangan. PSG lolos setelah menyingkirkan Bayern Munchen dalam duel 11 gol, sedangkan Arsenal menaklukkan Atletico Madrid lewat pertahanan solid dan gol tunggal.

PSG datang dengan status juara bertahan yang kembali menunjukkan dominasi mereka di Eropa. Sementara Arsenal membawa ambisi besar untuk meraih trofi.

PSG lolos setelah menyingkirkan Bayern Munchen dalam duel 11 gol, sedangkan Arsenal menaklukkan Atletico Madrid lewat pertahanan solid dan gol tunggal. Kunci Taktik yang Bisa Menentukan Final Liga Champions PSG vs Arsenal: Siapa Jadi Juaranya? Dua bek Arsenal, Gabriel Magalhaes dan William Saliba bereaksi usai laga melawan Manchester City di Final Carabao Cup, 22 Maret 2026. PSG memiliki lini belakang yang sangat agresif sekaligus modern musim ini.

Luis Enrique menjadikan Achraf Hakimi dan Nuno Mendes bukan sekadar fullback, tetapi juga senjata utama saat menyerang. Hakimi sangat berbahaya lewat kecepatan overlap dan kemampuan transisinya yang luar biasa di sisi kanan. Sementara Mendes menghadirkan kombinasi energi, duel fisik, dan recovery pace yang membuat sisi kiri PSG sangat sulit ditembus. Di jantung pertahanan, Marquinhos tetap menjadi pemimpin utama Les Parisiens.

Bek asal Brasil itu tampil tenang dalam membangun serangan dan semakin solid dengan kehadiran Willian Pacho yang kuat dalam duel satu lawan satu. PSG memang tampil produktif musim ini, tetapi lini belakang mereka juga layak mendapat sorotan besar. Mereka hanya kebobolan 22 gol sepanjang perjalanan di Liga Champions musim ini dengan rata-rata 1,38 gol per pertandingan. Meski begitu, Arsenal hadir dengan catatan defensif yang bahkan lebih mengerikan.

The Gunners hanya kebobolan enam gol dari 14 pertandingan dan sukses mencatatkan sembilan clean sheet sepanjang kampanye Liga Champions. Duet William Saliba dan Gabriel Magalhaes menjadi fondasi utama kokohnya pertahanan Arsenal musim ini. Mereka juga mendapat dukungan pemain serbabisa seperti Ben White, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Cristian Mosquera, Piero Hincapie, hingga Myles Lewis-Skelly yang membuat lini belakang Arsenal terlihat sangat komplet. Kedua tim juga punya kiper-kiper yang tangguh.

PSG awalnya memakai jasa Lucas Chevalier tapi belakangan ini Matvey Safonov mampu mencuri perhatian Enrique. Sedangkan di Arsenal, mereka mengandalkan ketangguhan David Raya, yang baru saja sukses memenangkan Golden Glove di Liga Inggris. Selebrasi Joao Neves dalam laga PSG vs Bayern Munchen di leg pertama semifinal Liga Champions 2025/2026, Rabu (29/4/2026). PSG punya lini tengah yang sangat dinamis dan penuh kreativitas musim ini.

Luis Enrique mengandalkan perpaduan energi muda dan kualitas teknik tinggi untuk mengontrol permainan. Joao Neves menjadi salah satu motor penting dalam permainan Les Parisiens. Gelandang muda Portugal itu mampu mengatur tempo sekaligus menghadirkan ancaman dari lini kedua saat tim membutuhkan gol. Selain Neves, Vitinha tampil sebagai penggerak utama lini tengah PSG sepanjang musim ini.

Fabian Ruiz juga memberikan stabilitas dan kecerdasan taktis, sementara Warren Zaïre-Emery menghadirkan energi tanpa henti dalam peran. Keunggulan PSG di lini tengah terletak pada fleksibilitas permainan mereka. Para pemain bisa bertukar posisi dengan cepat dan membuat lawan kesulitan membaca arah serangan. Namun Arsenal juga memiliki komposisi gelandang yang tidak kalah elite.

Martin Odegaard, Declan Rice, dan Martin Zubimendi menjadi trio utama yang mampu menghadirkan keseimbangan antara kreativitas, agresivitas, dan disiplin bertahan. Rice dan Zubimendi menjadi alasan utama mengapa pertahanan Arsenal sangat sulit ditembus musim ini. Sementara Odegaard tetap menjadi otak permainan The Gunners dalam membuka ruang dan menciptakan peluang berbahaya di area sepertiga akhir lapangan. Perbandingan Nilai Pasar PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2026: Adu Sultan Skuad, Siapa Lebih Mahal?

Pemain Bayern Munchen Dayot Upamecano mencoba menghentikan pemain PSG Khvicha Kvaratskhelia (kiri) pada laga leg kedua semifinal Liga Champions antara Bayern vs PSG, 6 Mei 2026 PSG datang ke final dengan status tim paling produktif di Liga Champions musim ini. Les Parisiens sudah mencetak 44 gol dan menjadi mimpi buruk bagi banyak pertahanan elite Eropa. Luis Enrique mengandalkan fleksibilitas lini depan yang diisi Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, dan Desire Doue.

Mereka terus bergerak dinamis dan kerap bertukar posisi untuk membongkar organisasi pertahanan lawan. Kvaratskhelia menjadi salah satu sosok paling berbahaya di lini depan PSG musim ini. Winger asal Georgia itu mencetak 10 gol dan enam assist dari 15 pertandingan Liga Champions. Kecepatan, kemampuan dribel, dan kreativitas Kvaratskhelia membuat PSG sangat sulit diprediksi saat menyerang.

Ia juga sering membuka ruang bagi Dembele maupun Barcola lewat pergerakan tanpa bola yang cerdas. Di sisi lain, Arsenal memang tidak seproduktif PSG di Liga Champions musim ini





PSG Arsenal Final Liga Champions 2026 Siapa Jadi Juaranya

Pundit Ini Beberkan 2 Kelemahan PSG yang Wajib Dimanfaatkan Arsenal di Final Liga ChampionsArsenal akan menghadapi PSG di final Liga Champions, Emmanuel Petit berbagi analisis dan prediksi.

Final Liga Champions PSG vs Arsenal, Jadwal dan Tempat MenontonFinal Liga Champions menghadirkan duel PSG vs Arsenal.

Legenda Arsenal Prediksi PSG Kebobolan Banyak Gol di Final Liga ChampionsPartai final Liga Champions 2025-2026 akan mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal.

PSG Diyakini Akan Hancurkan Arsenal di Final Liga ChampionsArsenal mendapat peringatan bahwa Paris Saint-Germain akan menghancurkan mereka jika tidak bermain lebih baik di final Liga Champions. Inter曾 dihancurkan pada 2025 dan Arsenal yang baru menjadi juara Liga Premier menghadapi tantangan berat di Eropa. PSG bercita-cita menjadi tim kedua setelah Real Madrid yang berhasil mempertahankan trofi Liga Champions. Trio penyerang PSG-Ousmane Dembele, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia-dianggap sangat mengancam, sementara Arsenal harus mengandalkan pertahanan kokoh yang hanya kebobolan 27 gol di Liga Premier 2025-26. Patrice Evra meyakini PSG terlalu kuat untuk Arsenal.

