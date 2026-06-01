PSG Raih Gelar Liga Champions Kedua Berturut‑Turut Usai Adu Penalti Mengalahkan Arsenal

Paris Saint-Germain (PSG) menorehkan sejarah baru dengan mengangkat trofi Liga Champions Eropa untuk kedua kalinya secara berurutan setelah mengalahkan Arsenal lewat adu penalti di final yang digelar di Stadion Puskas, Budapest, pada 31 Mei 2026.

Pertandingan berakhir imbang 1‑1 setelah 120 menit, namun kegigihan para pemain Paris terlihat jelas saat mereka mengeksekusi empat tembakan penalti tanpa cela, hanya kalah satu tembakan dari Nuno Mendes. Achraf Hakimi menjadi sorotan ketika selebrasinya langsung mengarah ke wajah kapten Arsenal, Declan Rice, setelah mengeksekusi tendangannya dengan tenang. Kiper Matvey Safonov tidak perlu melakukan penyelamatan krusial, melainkan menikmati hasil kerja keras rekan setimnya.

Kemenangan ini menjadikan PSG klub pertama sejak Real Madrid yang berhasil mempertahankan gelar juara Liga Champions, menegaskan posisi mereka sebagai kekuatan tak terbantahkan di kancah sepak bola Eropa. Keberhasilan ini juga menambah daftar prestasi pelatih Luis Enrique, yang kini bergabung dengan legenda seperti Bob Paisley, Zinedine Zidane, dan Pep Guardiola dalam pencapaian tiga trofi Liga Champions sebagai manajer.

Enrique, yang mengambil alih PSG pada Juli 2023, berhasil mengubah filosofi tim dari sekadar galeri bintang dengan gaji tinggi menjadi skuad yang mengedepankan kerja keras, kedisiplinan, dan rotasi pemain yang cerdas. Dengan menyingkirkan megabintang seperti Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, serta Sergio Ramos, ia memberi ruang bagi talenta muda seperti Ousmane Dembélé, Vitinha, João Neves, dan Khvicha Kvaratskhelia.

Strategi transfer yang terukur dan fokus pada pengembangan pemain menghasilkan kombinasi kecepatan sayap, kreativitas tengah, serta ketangguhan pertahanan yang menjadi DNA baru PSG. Kemenangan ini juga menyentuh hati kaum proletar di Paris, yang selama ini menyaksikan klub mereka berjuang keras demi mengangkat trofi bergengsi setelah bertahun‑tahun hanya menjadi peserta. Pendukung setia merayakan penampilan PSG yang tak hanya mengandalkan ketajagan individu, melainkan semangat tim yang solid.

Di samping itu, PSG mengukir rekor baru dalam sejarah kompetisi dengan menorehkan gelar "Si Kuping Lebar" untuk dua musim berturut‑turut, menegaskan bahwa dominasi mereka bukan sekadar kebetulan melainkan hasil konsistensi tak tergoyahkan. Dengan dukungan Qatar Sports Investments sejak 2011, PSG kini mengukir prestasi yang selama ini diimpikan, mengukuhkan statusnya sebagai tim terhebat di Eropa pada era modern





