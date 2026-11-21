Paris Saint-Germain mengalahkan Nice dengan skor 3-2 di Allianz Riviera. Hasil ini memperpanjang kemenangan beruntun tim ke-8 mereka di Ligue 1 musim 2026.

Paris Saint-Germain berhasil mengamankan kemenangan penting melawan Olympique Nice dengan skor akhir 3-2 dalam laga Liga 1 Prancis pada Sabtu, 21 November 2026. Pertandingan yang digelar di Allianz Riviera ini menjadi bukti nyata ketahanan tim ibukota Prancis dalam membalikkan situasi yang tidak menguntungkan di awal babak pertama.

Detail Mekanisme Pertandingan PSG vs Nice

Pertandingan diawali dengan serangan agresif dari tuan rumah, Olympique Nice, yang berhasil membuka keunggulan pada menit ke-8. Jonathan Clauss memulai serangan balik cepat dan memberikan umpan akurat kepada Mohamed Amoura. Pemain Amoura langsung mengeksekusi tembakan yang berhasil mengalahkan kiper Paris Saint-Germain, Matvey Safonov, sehingga Nice unggul lebih dulu di awal pertandingan.

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Situasi berubah total sebelum babak istirahat setelah wasit memberikan hukuman penalti kepada Paris Saint-Germain melalui peninjauan Video Assistant Referee. Xavier Mandza dari Nice dibiarkan melakukan handball saat bola hasil sundulan diarahkan kembali ke dalam kotak penalti. Senny Mayulu mengambil eksekusi penalti pada menit ke-31 dan berhasil mencetak gol, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tidak lama setelah itu, Desire Doue memanfaatkan umpan sisi kanan dari Achraf Hakimi untuk menempatkan bola di gawang, membuat Paris Saint-Germain unggul 2-1 sebelum jeda babak pertama.

Babak kedua menunjukkan dominasi lebih besar dari Paris Saint-Germain yang mampu mengendalikan laju permainan. Meskipun sempat ada peluang penalti kedua bagi Paris Saint-Germain setelah Axel Witsel dinilai menyentuh bola dengan tangan, keputusan tersebut akhirnya dibatalkan setelah tinjauan Video Assistant Referee kembali. Upaya Nice untuk mengembalikan keunggulan tidak berhasil karena tekanan yang konstan dari tim tamu.

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Posisi Pemain Kunci dan Reaksi Stakeholder

Ferran Torres muncul sebagai pahlawan utama bagi Paris Saint-Germain yang memastikan ketiga poin tersebut. Pada menit ke-85, pemain pengganti ini menerima bola di dalam area penalti, melakukan gerakan memutar yang lincah, dan menyelesaikan serangan dengan tepat untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-1. Kehadiran Torres memberikan solusi taktis yang krusial bagi manajemen Paris Saint-Germain dalam memecah barisan pertahanan Nice yang kompak.

Sementara itu, Desire Doue sempat mengalami cedera yang cukup serius setelah mencetak gol pembuka kedua bagi Paris Saint-Germain. Cedera ini menyebabkan pertandingan terhenti cukup lama, yang secara signifikan memengaruhi tempo permainan menjelang istirahat. Meskipun demikian, performa kolektif tim lain tetap mampu menutupi ketiadaan Doue di lapangan selama sisa pertandingan. Nice berhasil mempersempit skor melalui gol Ali Abdi pada menit kelima masa tambahan waktu, tetapi usaha tersebut tidak cukup untuk mengubah hasil akhir.

Dampak Nyata di Klasemen dan Langkah Selanjutnya

Kemenangan ini merupakan kemenangan kedelapan berturut-turut bagi Paris Saint-Germain di kompetisi domestik, sebuah pencapaian yang sangat signifikan untuk konsistensi tim. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang dominasi mereka di puncak klasemen sementara Ligue 1 dengan keunggulan lima poin atas pesaing terdekat. Paris Saint-Germain telah memainkan satu pertandingan lebih banyak dibandingkan rival-rival mereka di papan atas klasemen.

Bagi Olympique Nice, kekalahan ini mengakhiri catatan tiga kemenangan beruntun mereka di Ligue 1. Meskipun gagal di kandang sendiri, Nice masih berada dalam posisi yang kompetitif karena masih terpaut empat poin dari Lille yang menempati posisi kedua di klasemen. Kegagalan ini tentu menjadi evaluasi penting bagi pelatih dan staf teknik Nice untuk meningkatkan performa defensif di pertandingan-pertandingan mendatang.

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Performa Paris Saint-Germain yang semakin solid ini menunjukkan bahwa tim sedang berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan gelar juara Ligue 1. Kemampuan membalikkan keadaan meskipun tertinggal lebih dulu menjadi modal psikologis yang kuat bagi pemain. Dengan momentum kemenangan yang terus terjaga, ekspektasi terhadap performa tim di sisa musim semakin tinggi dari para penggemar dan pengamat sepak bola profesional.