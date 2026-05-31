PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal lewat adu penalti 4-3 di final. Di saat seremoni pengangkatan trofi, Presiden UEFA Aleksander Ceferin tidak sengaja memberikan medali juara kepada Ousmane Dembele alih-alih kapten Marquinhos, menciptakan momen lucu yang viral di media sosial.

Musim 2025/2026 Liga Champions berakhir dengan hasil mengejutkan. PSG berhasil mempertahankan gelar mereka setelah mengalahkan Arsenal lewat adu penalti dengan skor 4-3, setelah pertandingan berakhir tanpa gol di 120 menit.

Kemenangan ini mengantarkan PSG menjadi tim kedua di era modern yang berhasil memenangkan Liga Champions secara beruntun, setelah Real Madrid yang meraih tiga gelar berturut-turut antara 2016 dan 2018. Dalam adu penalti, kegagalan Gabriel Martinelli dari Arsenal menjadi penentu kemenangan bagi PSG. Setelah pertandingan, saat upacara pengangkatan trofi, terjadi insiden lucu yang menarik perhatian dunia. Presiden UEFA, Aleksander Ceferin, awalnya memberikan medali juara kepada Ousmane Dembele, saat itu terlihat memeluknya dan mengisyaratkan untuk segera naik ke podium trofi.

Namun, kapten PSG, Marquinhos, yang seharusnya mendapatkan medali terakhir, masih menunggu di samping. Dembelemediately menceritakan kesalahan itu kepada Ceferin, yang terlihat terkejut. Ceferin segera berbalik, menemukan Marquinhos, memeluknya, mengalungkan medali ke lehernya, dan meminta maaf atas kekeliruan. Insiden itu cepat Diperbaiki dan Marquinhos akhirnya menerima medali dan trofi dengan basket.

Momen itu menjadi viral di media sosial. Banyak penggemar tertawa karena Ceferin mengira Dembele sebagai kapten, sementara yang lain memuji Marquinhos karena tetap tenang dan profesional meski peluangnya hampir terlewat. Stay, beberapa juga menyebutnya salah satu momen canggung dalam sejarah seremoni Liga Champions. Di sisi pertandingan, PSG memang harus bersusah payah untuk mempertahankan gelar.

Data menunjukkan mereka menguasai pertandingan dengan 75 persen possessi bola dan melepaskan 21 tembakan, namun Arsenal memberikan perlawanan sengit yang memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pelatih PSG, Luis Enrique, mengakui bahwa ini adalah final tersulit yang mereka hadapi sepanjang musim. Ia memuji permainan Arsenal yang berusaha membawa pertandingan ke dalam situasi yang menguntungkan tim tamu. Enrique menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan gelar Liga Champions adalah pencapaian luar biasa bagi klub.

"Pertandingan yang sangat sulit. Selamat untuk Arsenal karena mereka memberikan perlawanan luar biasa. Mereka memainkan laga yang hebat dan mencoba membawa pertandingan ke fase yang menjadi kekuatan mereka," katanya.

"Ini adalah momen terbaik musim ini. Kami masih menjadi juara dan berhasil melakukannya dua kali berturut-turut. Rasanya luar biasa," tutup Enrique





PSG Pertahankan Gelar Juara Liga Champions setelah Menang Adu Penalti atas ArsenalPSG berhasil mempertahankan gelar juara Liga Champions musim 2025/2026 setelah mengalahkan Arsenal dalam adu penalti 4-3 di Puskas Arena, Budapest. Pertandingan berakhir imbang 1-1 setelah perpanjangan waktu, dengan gol Arsenal dicetak Kai Havertz dan gol balasan PSG dari penalti Ousmane Dembele. Kemenangan ini menjadikan PSG tim pertama sejak Real Madrid 2017/2018 yang sukses mempertahankan gelar. Luis Enrique mencatatkan gelar Liga Champions ketiganya sebagai pelatih.

