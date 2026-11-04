PSG Hancurkan Villarreal 6-0 di Liga Champions dengan Dominasi Total

Paris Saint-Germain mengalahkan Villarreal 6-0 di Liga Champions Eropa. Tim Luis Enrique mencetak rekor tercepat dengan empat gol dalam waktu singkat.

Paris Saint-Germain mencatatkan sejarah kelam bagi Villarreal pada Selasa malam ketika tim tersebut berhasil menghancurkan lawan dengan skor telak 6-0 di kandang Villarreal dalam ajang Liga Champions Eropa. Kemenangan mutlak ini terjadi tepat satu hari setelah penampilan luar biasa Paris Saint-Germain, yang membuktikan dominasi total di bawah arahan pelatih Luis Enrique. Media-media Eropa seketika tunduk di hadapan keunggulan tim asuhan Luis Enrique yang menghancurkan Kapal Selam Kuning di depan pendukungnya sendiri.

Riwayat Rekor Kecepatan Skor Empat Gol

Rekor baru tercipta karena Prancis belum pernah ada satu tim pun yang mencetak 4 gol secepat ini dalam sejarah Liga Champions Eropa. Sebagaimana yang terjadi pada awal kampanyenya, Paris Saint-Germain meninggalkan kesan yang sangat kuat pada Selasa malam melawan Villarreal. Tim juara ganda Eropa menuntaskan pertandingan dalam kurang dari 17 menit saja setelah Joao Neves, Desire Doue, dan Senny Mayulu mencetak gol sebelum Fabian Ruiz menambahkan dua gol. Pemain muda David Boly yang berusia 17 tahun juga ikut meramaikan pesta kemenangan tersebut.

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Komparasi Gaya Bermain Mike Tyson

Surat kabar Spanyol membandingkan tim Prancis itu dengan legenda tinju Mike Tyson untuk menggambarkan intensitas serangan mereka. Mereka menulis bahwa Paris Saint-Germain keluar dari sudut menghadapi lawan yang ketakutan dengan kedua kaki gemetar. Satu pukulan lalu yang lain dan yang lain lagi roboh ke tanah dan selesai sudah sesuai analogi petinju Amerika legendaris tersebut. Tidak ada pertandingan sepak bola yang pernah menyerupai pertarungan petinju Amerika legendaris itu sedemikian rupa.

Dampak Gempa Bumi Terhadap La Ceramica

Media Madrid lainnya menyebut gempa bumi sejati mengubah La Ceramica menjadi debu hanya dalam 17 menit 35 detik. Suara jala di setiap gol Paris Saint-Germain adalah pukulan telak bagi kebanggaan pendukung Villarreal. Surat kabar tersebut menyoroti celah-celah mengkhawatirkan yang dimiliki Villarreal saat menghadapi tekanan serangan yang tak tertahankan. tuan rumah memohon belas kasihan di setiap serangan balik yang dilakukan oleh pemain-pemain PSG.

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Status Kandidat Terbaik Liga Champions

Media Portugal menonjolkan kekuatan yang diperlihatkan rekan-rekan setim Vitinha dengan menegaskan posisi terkuat mempertahankan gelarnya. Paris Saint-Germain menghancurkan Villarreal yang terguncang berkat awal pertandingan yang tak tertahankan. Surat kabar Italia juga mengucapkan selamat kepada Fabian Ruiz yang terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan atas dua golnya. Gelandang Spanyol juara dunia 2026 ini pernah bermain di Napoli sebelum pindah ke Paris.

Pujian Untuk Performa Individual Pemain

Surat kabar Italia menyebut mahakarya dari Fabian Ruiz bersinar dalam pertandingan melawan Villarreal dengan mencetak dua gol yang memukau. Di Portugal surat kabar A Bola tunduk di hadapan Paris Saint-Germain dan memuji penampilan Joao Neves serta Vitinha. Kedua pemain tersebut bersinar dalam mempermalukan Villarreal di bawah pengawasan pelatih timnas mereka Jorge Jesus. Jorge Jesus menyaksikan pertandingan langsung dari tribun dengan penuh kekaguman.