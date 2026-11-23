Paris Saint-Germain menghadapi tekanan besar akibat cedera Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia. Klub memantau Abde Ezzalzouli dan opsi kartu joker Liga Prancis untuk memperkuat lini serang.

Paris Saint-Germain semakin terdesak di lini serang menjelang periode transfer musim dingin. Tekanan ini meningkat signifikan setelah tim mengalami dua kehilangan besar pada pemain sayap utama mereka. Kedua cedera ini terjadi dalam waktu yang berdekatan, menyisakan celah taktis yang sulit diabaikan oleh manajemen klub.

Dua Cedera Kritis Menghancurkan Formasi Lini Serang

Paris Saint-Germain kehilangan Desire Doue akibat robekan ligamen krusiat anterior di lutut kanan. Cedera ini terjadi pada hari Sabtu dan akan membuat Doue menjalani operasi sebelum akhir bulan ini. Akibatnya, pemain tersebut dipastikan absen hingga sisa musim berjalan. Sebelumnya, klub sudah kehilangan Khvicha Kvaratskhelia karena cedera yang sama sejak 21 Oktober lalu. Dengan demikian, dua pemain sayap andalan tim saat ini harus menepi sepenuhnya.

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Ketiadaan kedua pemain kunci ini memaksa pelatih Luis Enrique untuk menyesuaikan strategi pertandingan. Manajer asal Spanyol tersebut hanya memiliki sedikit opsi siap pakai di sektor sayap. Pemain yang masih tersedia untuk dipertimbangkan meliputi Mika Godts, Quentin Ndjantou, dan Maghnes Akliouche. Selain itu, klub mempertimbangkan untuk mengembalikan Ferran Torres dan Ousmane Dembele ke posisi asli mereka.

Penggunaan kembali pemain-pemain tersebut dilakukan karena mereka sebelumnya dipindahkan menjadi penyerang tengah. Alasannya adalah ketidakadaan penyerang murni dengan karakter tradisional di skuad saat ini. Kondisi ini menciptakan ketidaknyamanan taktis bagi tim yang biasanya mengandalkan lebar formasi untuk menyerang.

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Transisi Taktik dan Pernyataan Resmi Pelatih Luis Enrique

Luis Enrique mengakui bahwa situasi sulit ini adalah bagian dari kehidupan pemain profesional. Ia menyatakan tidak suka melihat pemainnya cedera, namun tetap optimis dengan mentalitas Desire Doue. Pelatih tersebut yakin Doue akan kembali dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Ia juga menegaskan bahwa tidak perlu khawatir berlebihan karena cedera adalah hal yang harus dilalui setiap pemain sepak bola.

Pelatih berusia 43 tahun ini juga menyebutkan bahwa tim masih memiliki pilihan di bursa transfer. Namun, ia tidak bisa langsung melakukan rekrutmen besar tanpa menunggu waktu yang tepat. Opsi jangka pendek saat ini sangat terbatas dan mengandalkan pemain muda serta rotasi pemain yang sudah ada.

Pemantauan Terhadap Abde Ezzalzouli dari Real Betis

Paris Saint-Germain telah lama memantau Abde Ezzalzouli sebagai potensi pengganti. Performa pemain asal Maroko ini dalam derbi Andalusia terakhir melawan Sevilla berada di bawah standar biasanya. Kontribusinya paling signifikan adalah dalam menciptakan gol Antony yang membawa Real Betis unggul 2-0. Namun, catatan musim sebelumnya menunjukkan potensi tinggi dari pemain tersebut.

Ezzalzouli mengawali musim ini dengan mencetak 4 gol dan 1 assist dalam 13 pertandingan. Angka tersebut melanjutkan performa musim lalu yang cukup impresif. Pada musim sebelumnya, ia mencatatkan 15 gol dan 13 assist dalam 43 pertandingan. Angka itu juga melampaui catatan musim 2024-2025 yang mencatatkan 9 gol dan 5 assist dalam 49 penampilan.

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Klausul pelepasan dalam kontrak Ezzalzouli bernilai 60 juta euro. Struktur kepemilikan hak ekonomi juga unik, di mana 84% menjadi milik Real Betis. Sisa 16% atau setara 9,6 juta euro menjadi hak Barcelona. Meskipun Paris Saint-Germain memantau sang pemain, negosiasi belum berjalan lancar. Mantan agen, Real Betis, dan penasihat baru Ezzalzouli telah membantah adanya kontak resmi.

Opsi Kartu Joker dan Hambatan Regulasi Transfer

Paris Saint-Germain memiliki opsi lain yang disebut kartu joker dalam regulasi Liga Prancis. Aturan ini memungkinkan klub merekrut satu pemain di luar dua periode transfer reguler. Syarat utamanya adalah pemain tersebut harus memiliki lisensi bermain di klub Prancis, baik di divisi pertama maupun kedua. Ini memberikan jalan cepat tanpa menunggu Januari.

Ada pula mekanisme kartu joker medis untuk kasus luar biasa. Mekanisme ini berlaku untuk kematian atau cedera serius penjaga gawang, serta cedera pemain saat membela timnas Prancis. Namun, cedera Desire Doue tidak memenuhi syarat untuk mendatangkan pemain asing seperti Ezzalzouli melalui jalur ini.

Situasi hukum Ezzalzouli juga menjadi faktor tambahan. Pengadilan Arbitrase Olahraga mewajibkan pemain membayar lebih dari 230.000 euro kepada mantan perwakilannya. Jumlah ini diminta karena pemutusan kontrak tanpa alasan yang sah. Meskipun klaim keluar dari klub telah dibantah sebelumnya, tekanan finansial ini bisa menggerakkan kembali negosiasi dengan klub asal Prancis.