PSBS Biak Terdegradasi, Garudayaksa FC Promosi ke Super League

PSBS Biak resmi terdegradasi dari BRI Super League setelah kekalahan dari Persebaya Surabaya, sementara Garudayaksa FC memastikan promosi ke kasta tertinggi setelah mengalahkan Persikad Depok. Berita bola lainnya termasuk persiapan Piala Dunia, transfer pemain, dan perkembangan sepak bola Indonesia.

PSBS Biak dipastikan terdegradasi dari BRI Super League 2025/2026 setelah menelan kekalahan telak 0-4 dari Persebaya Surabaya. Kekalahan ini mengukuhkan posisi PSBS Biak di dasar klasemen sementara dengan 18 poin, dan mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk keluar dari zona degradasi meskipun masih menyisakan tiga pertandingan.

Pelatih PSBS Biak, Kahudi, mengakui bahwa timnya mengalami kesulitan taktis saat kehilangan bola, diperburuk oleh kondisi fisik pemain yang kalah dibandingkan dengan pemain Persebaya. Ia menjelaskan bahwa masalah utama terletak pada transisi negatif dan kualitas fisik pemain Persebaya yang lebih unggul. Meskipun demikian, Kahudi tetap mengapresiasi perjuangan para pemainnya yang terus berjuang hingga akhir pertandingan, meskipun kondisi tim tidak ideal. Pada babak kedua, Kahudi mencoba mengubah strategi dengan menerapkan formasi tiga bek dan meningkatkan tekanan dari sektor sayap.

Namun, perubahan ini tidak berjalan optimal karena keterbatasan fisik pemain. Ia juga memberikan selamat kepada Persebaya atas kemenangan mereka, mengakui bahwa mereka bermain dengan sabar dan mampu menciptakan kombinasi yang membuahkan empat gol. Di sisi lain, Garudayaksa FC berhasil memastikan promosi ke kompetisi kasta tertinggi, Super League, setelah mengalahkan Persikad Depok dengan skor 3-1. Pelatih Garudayaksa FC, Widodo Cahyono Putro, menyoroti fokus permainan timnya yang menjadi kunci kemenangan dan promosi ke Liga 1 pada 2 Mei 2026.

Kemenangan ini diraih di Stadion Pakansari, dan Garudayaksa FC finis sebagai juara Grup 1 Championship. Selain itu, FIFA bersiap untuk mengadakan pembicaraan penting dengan delegasi Iran terkait kepastian partisipasi mereka di Piala Dunia mendatang. Meskipun sudah lolos, partisipasi Iran masih belum sepenuhnya terjamin. Layvin Kurzawa juga membela Marc Klok dari tuduhan rasisme yang dilontarkan oleh Bhayangkara FC setelah pertandingan pada 30 April 2026, menjelaskan bahwa insiden tersebut merupakan kesalahpahaman di lapangan.

Berita lain juga menyoroti kisah Falen Mariar, seorang prajurit TNI yang pernah lolos seleksi AC Milan Camp Junior tetapi memilih untuk meninggalkan karier sepak bola demi keluarga. Shin Tae-yong juga memberikan penilaian terhadap pemain muda Indonesia, mengakui kualitas tinggi mereka tetapi menyoroti kelemahan dalam mental dan fisik, dan menyatakan kesiapannya untuk membantu pengembangan mereka melalui peran barunya di Football 7.

Rangkuman berita bola terpopuler juga mencakup masalah visa Iran di Piala Dunia 2026, persiapan Liverpool tanpa Mo Salah melawan Manchester United, dan pengumuman FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia. Persib Bandung juga dikabarkan tertarik untuk merekrut penyerang Timnas Irak, Aymen Hussein, untuk musim 2026/2027





