PSBS Biak Sindir Pejabat Papua Lewat Instagram, Klub Enhaii Tidak Tampak Siap untuk Championship 2026-2027

Akun Instagram PSBS Biak tiba-tiba aktif menyindir pejabat Papua setelah lama diam. Klub yang terdegradasi ini dianggap belum siap gelar Championship, bahkan belum mendaftarkan stadion. Kontroversi ini menuai perhatian publik dan menggarisbawahi masalah sepak bola di Papua.

Akun Instagram resmi klub sepak bola PSBS Biak secara tiba-tiba memposting unggahan story yang menyindir pejabat di Papua. Hal ini menarik karena sebelumnya akun tersebut diam sepenuhnya sejak pekan-pekan terakhir kompetisi Super League 2025-2026 berlangsung.

PSBS Biak merupakan salah satu tim yang mengalami degradasi dari Super League musim lalu, dan hingga saat ini tidak menunjukkan kesiapan untuk mengarungi musim Championship 2026-2027. Dalam unggahannya, klub tersebut memasang video pernyataan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang sedang mengerjakan program pengembangan sepak bola lokal di wilayahnya. PSBS Biak kemudian menyindir pejabat Papua yang dianggap tidak mampu melakukan hal serupa di kampung halaman mereka.

Isu ini muncul menyusul masalah finasial dan tunggakan gaji yang masih mengganggu klub dari Biak, Papua. Sementara itu, dalam rilis yang dikeluarkan oleh I.League untuk musim Championship 2026-2027, seluruh klub yang berpartisipasi sudah mendaftarkan stadion mereka sebagai venue pertandingan, kecuali satu: PSBS Biak. KegiatanPersiapan untuk musim depan bagi klub yang dikenal sebagai Badai Pasifik ini pun belum terlihat jelas, sehingga masa depannya menjadi sangat tidak pasti. Dalam unggahannya, PSBS Biak menulis, Pejabat Papua, kapan bisa ya...

Jangan makan pencuri saja yang hegemoni, yang mengacu pada kalau penguasa hanya pandai mengkritik tetapi tidak mampu mengimplementasikan pembangunan. Postingan ini menuai perhatian luas dan memicu diskusi antar fans dan pundit sepak bola lokal tentang situasi sepak bola di Papua secara umum. KegiatanPersiapan yang minim tersebut tampak kontras dengan klub lain yang sudah pursuing penguatan skuat dan infrastruktur.

Administrator akun Instagram PSBS Biak saat ini juga belum memberikan klarifikasi resmi mengenai unggahan tersebut, apakahylie sebagai kritik pribadi atau mewakili posisi klub. Isu ini kembali menonjolkan kesulitan yang dihadapi klub-klub sepak bola di Papua, baik dari sisi finansial maupun dukungan pemerintah daerah. Dengan start musim Championship semakin dekat, PSBS Biak kini benar-benar di ujung tanduk





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PSBS Biak Sepak Bola Championship 2026-2027 Pejabat Papua Super League Instagram

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