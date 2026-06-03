Dengan total pembayaran klaim dan manfaat yang mencapai Rp 16 triliun, Prudential Indonesia mencapai pencapaian yang signifikan dalam memenuhi kewajiban kepada Nasabah. Presiden Direktur Prudential Indonesia, Tony Benitez, menyampaikan bahwa rasio solvabilitas (Risk Based Capital) perusahaan mencapai 466 persen, jauh di atas persyaratan regulator.

Dengan total pembayaran klaim dan manfaat yang mencapai Rp 16 triliun, Prudential Indonesia mencapai pencapaian yang signifikan dalam memenuhi kewajiban kepada Nasabah . Presiden Direktur Prudential Indonesia , Tony Benitez, menyampaikan bahwa rasio solvabilitas ( Risk Based Capital ) perusahaan mencapai 466 persen, jauh di atas persyaratan regulator.

Hal ini menegaskan posisi keuangan perusahaan yang kokoh dalam memastikan keberlanjutan perlindungan bagi nasabah. Tony juga mengatakan bahwa kinerja bisnis sepanjang 2025 mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keunggulan dan relevansi bagi Nasabah di tengah dinamika industri yang terus berkembang. Meskipun volatilitas pasar dan kondisi makroekonomi global memengaruhi nilai investasi, Prudential Indonesia tetap fokus memperkuat peran sebagai mitra terpercaya dalam membangun ketahanan keluarga Indonesia.

Dalam rangka ini, perusahaan meluncurkan Asuransi Jiwa PRUSmart Plan, solusi perlindungan jiwa yang memberikan kepastian manfaat dengan proses pengajuan yang lebih sederhana. Selain itu, Prudential Indonesia juga meluncurkan Asuransi Kesehatan PRUSehat sebagai solusi perlindungan kesehatan yang lebih inklusif dan relevan, khususnya bagi generasi muda. Dalam menghadapi tantangan keterjangkauan layanan kesehatan, Prudential Indonesia terus memperluas jaringan PRUPriority Hospitals, yang sepanjang 2025 telah mencapai lebih dari 1.700 rumah sakit di lebih dari 500 kota dan kabupaten tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Inisiatif ini semakin diperkuat dengan terbentuknya Prudential Medical Advisory Board, yang mendorong proses klaim yang lebih objektif, fair dan transparan. Prudential Indonesia juga secara konsisten meluncurkan kampanye gaya hidup sehat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong perawatan kesehatan preventif.

Namun, kondisi pasar yang volatile dan tekanan jual yang dilakukan investor asing membuat harga saham BBCA melemah 3 persen ke level Rp5.650, sehingga IHSG anjlok signifikan pada awal perdagangan sesi II atau sekitar pukul 13.30 WIB, IHSG sudah anjlok 335 poin atau 5,41 persen dan kembali ke level 5.860. Kondisi ini diikuti oleh penurunan harga emas dan minyak dunia, sehingga rupiah melemah 119 poin atau 0,67 persen dari posisi sebelumnya di level Rp 17.839 per dolar AS





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Prudential Indonesia Pencapaian Kewajiban Nasabah Rasio Solvabilitas Risk Based Capital

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