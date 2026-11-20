Permata Institute memproyeksikan nilai tukar rupiah terdepresiasi hingga Rp19.528 per dolar AS pada akhir 2027 akibat defisit transaksi berjalan dan risiko geopolitik global.

Permata Institute for Economic Research merilis proyeksi ekonomi makro yang menunjukkan tekanan signifikan pada nilai tukar rupiah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Institusi penelitian tersebut memperkirakan bahwa rupiah akan mengalami pelemahan ekstrem hingga menyentuh level Rp19.528 per dolar AS pada akhir tahun 2027. Prediksi ini mencerminkan ketidakpastian global yang semakin tinggi serta risiko geopolitik yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi domestik Indonesia.

Mekanisme Pelemahan Rupiah dan Defisit

Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut secara langsung dipicu oleh melebarnya defisit transaksi berjalan di dalam negeri. Permata Institute for Economic Research menekankan bahwa ketidakseimbangan neraca pembayaran ini akan memperbesar tekanan depresiasi rupiah sekaligus melemahkan penyangga eksternal perekonomian nasional. Ia, sebagai Head of Macroeconomic & Financial Market Research di lembaga tersebut, memberikan penjelasan rinci mengenai dinamika nilai tukar yang diprediksi terus mengalami degradasi dalam dua tahun ke depan.

Also read MRT Siapkan Single Reader 2027, Minta E-Money Lawas Diganti

Nilai tukar rupiah diperkirakan terdepresiasi hingga Rp18.340 per dolar AS pada akhir tahun 2026. Selanjutnya, angka tersebut diproyeksikan akan terus anjlok menjadi Rp19.528 per dolar AS pada akhir tahun 2027. Proyeksi pelemahan ini harus dibandingkan dengan posisi acuan yaitu Rp16.690 per dolar AS yang ditargetkan pada akhir tahun 2025 sebagai titik awal dari tren penurunan tersebut.

Peran Faisal dan Tekanan Geopolitik Global

Faisal, dalam laporannya, menjelaskan bahwa faktor ketidakpastian global menjadi pendorong utama ketidakstabilan nilai tukar. Faktor-faktor tersebut mencakup meningkatnya risiko geopolitik internasional serta sikap kebijakan moneter The Fed yang cenderung hawkish atau ketat. Selain itu, potensi reklasifikasi pasar modal Indonesia oleh MSCI menjadi ancaman serius yang dapat membuat investor asing menghindari aset-aset Indonesia.

Advertisement

Dari sisi domestik, defisit transaksi berjalan diproyeksikan akan melebar secara drastis dari 0,09 persen pada tahun 2025. Angka defisit tersebut diprediksi meningkat menjadi 1,76 persen dari produk domestik bruto pada tahun 2026. Pada tahun 2027, defisit ini diperkirakan kembali melonjak menjadi 2,73 persen dari PDB seiring berlanjutnya tekanan eksternal yang terjadi secara global.

Dampak terhadap Cadangan Devisa dan BI-Rate

Kombinasi antara defisit transaksi berjalan yang membesar dan kemungkinan berbaliknya arus investasi portofolio menjadi arus keluar bersih akan meningkatkan kebutuhan pendanaan valuta asing. Hal ini memberikan tekanan tambahan yang signifikan terhadap cadangan devisa nasional. Permata Institute for Economic Research memproyeksikan cadangan devisa turun menjadi 145,65 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2026. Angka ini menurun tajam dari 156,47 miliar dolar AS yang tercatat pada akhir tahun 2025.

Cadangan devisa diperkirakan kembali menurun menjadi 135,49 miliar dolar AS pada akhir tahun 2027 di tengah berlanjutnya tekanan pembiayaan eksternal. Meskipun demikian, Faisal mencatat bahwa pergerakan rupiah akan sangat bergantung pada perkembangan ketegangan geopolitik dan dampaknya terhadap inflasi global serta arah suku bunga kebijakan moneter. Hasil penilaian akhir MSCI pada Juni 2027 juga berpotensi mempengaruhi arus investasi portofolio dan posisi transaksi finansial secara keseluruhan.

Sinyal Positif dan Kebijakan Bank Indonesia

Perkembangan atau sinyal positif yang mengurangi kemungkinan penurunan klasifikasi dapat membantu meredakan tekanan depresiasi. Sinyal tersebut dapat mengurangi risiko pelemahan rupiah yang lebih dalam dibandingkan proyeksi lembaga penelitian. Seiring dengan tantangan ini, BI-Rate telah naik sebesar 125 bps secara kumulatif sejak awal tahun. Kenaikan terbaru sebesar 25 bps pada November 2026 menempatkan BI-Rate pada level 6 persen.

Advertisement

Menurut Faisal, Bank Indonesia masih memiliki ruang yang cukup besar untuk menaikkan BI-Rate pada tahun 2027. Potensi kenaikan kumulatif sebesar 50 basis poin akan membawa BI-Rate menjadi 6,50 persen. Bank Indonesia menyatakan bahwa kenaikan BI-Rate pada November 2026 adalah langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global. Langkah ini juga merupakan tindakan pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026 hingga 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen.