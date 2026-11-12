Proyeksi Penerbitan Surat Utang Korporasi Pefindo 2027 Capai Rp 170 Triliun

Pefindo memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi 2027 berada di kisar Rp 147 triliun hingga Rp 189 triliun. Penurunan penerbitan hingga September 2026 menjadi tantangan utama pasar.

Hendro Utomo, Direktur Peringkat Kredit dari Pefindo, menyatakan bahwa penerbitan surat utang korporasi pada tahun 2027 diperkirakan akan berada dalam rentang antara Rp 147 triliun hingga Rp 189 triliun. Titik tengah dari proyeksi volume penerbitan tersebut berada di sekitar angka Rp 170 triliun.

Proyeksi Volume Penerbitan Surat Utang 2027

Proyeksi ini disampaikan secara eksplisit oleh Hendro Utomo saat menghadiri acara TICMI Capital Market and Business Conference (TCMBC) 2026. Acara tersebut dilaksanakan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2026.

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Perkiraan volume penerbitan ini mencerminkan ekspektasi pasar terhadap kebutuhan pendanaan jangka panjang korporasi di Indonesia. Meskipun proyeksi untuk tahun 2027 menunjukkan angka yang tinggi, realisasi pada masa lalu memberikan konteks penting mengenai dinamika pasar utang.

Penurunan Volume Penerbitan Hingga September 2026

Pefindo mencatat bahwa total penerbitan surat utang korporasi di Indonesia mencapai nilai Rp 139,6 triliun hingga akhir September 2026. Angka ini mengalami penurunan signifikan sebesar 12,75 persen jika dibandingkan dengan periode waktu yang sama pada tahun sebelumnya.

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Kendati terjadi kontraksi volume penerbitan dibandingkan tahun lampau, nilai penerbitan surat utang tersebut masih tetap lebih besar dibandingkan dengan total nilai surat utang yang jatuh tempo. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebutuhan mendesak akan pendanaan perusahaan masih menjadi faktor penopang utama aktivitas penerbitan surat utang.

Pertumbuhan volume penerbitan tampaknya mulai mengalami pembatasan, yang sejalan dengan kondisi makroekonomi yang semakin kompetitif. Perusahaan tetap aktif mengakses pasar modal, namun dengan perhitungan risiko dan biaya yang lebih ketat dibanding periode sebelumnya.

Tantangan Biaya Pendanaan dan Persaingan Investor

Salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan korporasi dalam menerbitkan surat utang baru adalah meningkatnya biaya pendanaan secara keseluruhan. Tingginya imbal hasil obligasi, baik di pasar global maupun domestik, berpotensi menahan penurunan biaya pendanaan bagi perusahaan.

Di sisi lain, korporasi Indonesia harus bersaing ketat dengan instrumen investasi alternatif lainnya yang menawarkan imbal hasil menarik bagi investor. Instrumen-instrumen tersebut meliputi Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang menjadi pilihan preferensial bagi banyak investor.

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Kebutuhan Refinancing dan Alternatif Pendanaan Perusahaan

Hendro Utomo menekankan bahwa kebutuhan refinancing utang yang akan jatuh tempo masih menjadi salah satu pendorong utama bagi penerbitan surat utang korporasi pada tahun 2027. Pefindo memperkirakan bahwa nilai surat utang korporasi yang akan jatuh tempo pada tahun depan mencapai angka sebesar Rp 178 triliun.

Besarnya nilai jatuh tempo ini membuka peluang bagi perusahaan untuk kembali mengakses pasar obligasi guna memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah tiba. Namun, tidak seluruhnya kebutuhan tersebut harus dipenuhi melalui penerbitan surat utang baru.

Perusahaan masih memiliki berbagai alternatif pendanaan lain yang dapat dipertimbangkan. Opsi alternatif tersebut meliputi penggunaan kas internal perusahaan atau mengandalkan kredit perbankan sebagai sumber pendanaan yang lebih cepat.