Proyeksi Miliarder Global: Afrika Selatan Tetap Kuat, Arab Saudi Pimpin Pertumbuhan

Laporan Knight Frank memproyeksikan peningkatan jumlah miliarder di Afrika Selatan sebesar 40% pada 2031, sementara Arab Saudi diprediksi mengalami lonjakan tertinggi secara global. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor teknologi dan AI, namun ketimpangan ekonomi juga semakin melebar.

Laporan terbaru dari Knight Frank memproyeksikan jumlah miliarder di Afrika Selatan akan meningkat dari 10 pada 2026 menjadi 14 pada 2031, menunjukkan kenaikan 40%. Afrika Selatan menempati peringkat ke-13 secara global dalam daftar miliarder dengan pertumbuhan tercepat, mencerminkan peran pentingnya sebagai pusat kekayaan pribadi terbesar di Afrika meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan struktural yang terus berlanjut.

Negara ini secara konsisten mempertahankan posisinya sebagai ekonomi terkaya di benua Afrika dalam hal konsentrasi modal swasta. Menurut Laporan Kekayaan Afrika Henley & Partners, Afrika Selatan memiliki sekitar 41.100 jutawan, konsentrasi tertinggi di seluruh Afrika. Temuan ini muncul di tengah pergeseran global yang lebih luas dalam pola penciptaan kekayaan. Meskipun Amerika Serikat dan China terus mendominasi dalam hal total kekayaan miliarder, banyak populasi miliarder yang tumbuh paling cepat di dunia semakin muncul di luar pusat keuangan Barat tradisional.

Arab Saudi diproyeksikan memimpin pertumbuhan miliarder global hingga 2031, menyoroti peran Timur Tengah yang semakin besar dalam pembentukan modal global. Program investasi yang didukung pemerintah, ekspansi industri, ekosistem teknologi, dan aktivitas startup membantu menciptakan konsentrasi kekayaan baru di seluruh Teluk, Asia Tenggara, dan sebagian Eropa Timur. Salah satu tema utama yang diidentifikasi dalam laporan ini adalah redistribusi aliran modal global yang sedang berlangsung.

Seiring dengan ekspansi manufaktur, investasi energi, dan industri digital ke pasar baru, negara-negara di luar Amerika Utara dan Eropa Barat semakin menghasilkan individu dengan kekayaan sangat tinggi dengan kecepatan yang lebih cepat. Sebelumnya, jumlah miliarder di dunia diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan analisis Knight Frank, saat ini terdapat sekitar 3.110 miliarder di seluruh dunia, dan jumlah tersebut diperkirakan naik 25% dalam lima tahun ke depan menjadi sekitar 3.915 orang.

Tidak hanya miliarder, kelompok individu dengan kekayaan ultra tinggi juga tumbuh pesat. Jumlah orang dengan kekayaan minimal 30 juta dolar AS melonjak drastis, dari 162.191 orang pada 2021 menjadi 713.626 orang saat ini-naik lebih dari 300%. Kepala riset Knight Frank, Liam Bailey, menyebut lonjakan kekayaan ini didorong oleh sektor teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI). Secara geografis, pertumbuhan miliarder diperkirakan paling cepat terjadi di Arab Saudi, dengan lonjakan dari 23 orang pada 2026 menjadi 65 orang pada 2031.

Polandia dan Swedia juga diprediksi mengalami lonjakan signifikan. Namun, di balik pertumbuhan ini, ketimpangan ekonomi global juga semakin melebar. Laporan ketimpangan dunia menunjukkan kurang dari 60.000 orang-atau sekitar 0,001% populasi dunia-menguasai kekayaan tiga kali lipat dibanding setengah populasi dunia terbawah. Organisasi Oxfam mencatat jumlah miliarder global kini telah melampaui 3.000 orang, dengan total kekayaan mencapai 18,3 triliun dolar AS





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Miliarder Afrika Selatan Pertumbuhan Kekayaan Knight Frank Arab Saudi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arab Saudi umumkan kesiapan operasional pemberangkatan jemaah ke MinaKementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan kesiapan penuh untuk pelaksanaan hari Tarwiyah dengan memastikan seluruh persiapan lapangan dan operasional ...

Read more »

Ambisi Arab Saudi Bangun Gedung Setinggi 2 KmRise Tower yang akan dibangun Arab Saudi direncanakan memiliki ketinggian 2 km dan memecahkan rekor gedung tertinggi di dunia.

Read more »

Arab Saudi Desak Trump Tunda Serangan ke Iran hingga Selesai Ibadah HajiPemerintah Arab Saudi dilaporkan telah mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menunda aksi militer besar terhadap Iran hingga musim haji 2026 berakhir.

Read more »

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026, Meksiko vs Afrika Selatan Jadi Laga PembukaFIFA Resmi Rilis Jadwal Piala Dunia 2026, Final Digelar di New York

Read more »