Proyeksi Ekonomi Digital Indonesia Capai Rp 8.133 Triliun di 2035

Laporan terbaru Google dan Bain & Company memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia tembus Rp 8.133 triliun pada 2035, didorong dominasi sektor e-commerce dan digitalisasi layanan.

Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam dekade mendatang, dengan nilai transaksi total yang diprediksi menyentuh angka Rp 8.133 triliun pada tahun 2035. Data ini menunjukkan bahwa尽管 menghadapi berbagai tantangan makroekonomi global, fondasi sektor teknologi dan bisnis daring di Indonesia tetap sangat kuat dan terus menunjukkan tren positif yang konsisten dari tahun ke tahun.

Proyeksi Jangka Panjang dan Pertumbuhan GMV

Menurut laporan e-Conomy SEA 2026 yang disusun secara kolaboratif oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital Indonesia memiliki ruang pertumbuhan yang masih sangat besar ke depan. Laporan tersebut memproyeksikan nilai Gross Merchandise Value (GMV) atau nilai transaksi bruto ekonomi digital Indonesia akan mencapai Rp 4.139 triliun atau setara dengan US$ 227 miliar pada tahun 2030. Angka ini merupakan lonjakan yang sangat dramatis dari posisi saat ini, mengindikasikan adopsi digital yang semakin masif di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

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Untuk jangka waktu yang lebih panjang, proyeksi tersebut melonjak dua kali lipat menjadi US$ 446 miliar atau sekitar Rp 8.133 triliun pada tahun 2035. Pertumbuhan eksponensial ini tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan akumulasi dari peningkatan transaksi digital, perluasan jangkauan pasar di wilayah terpencil, serta pengembangan layanan digital yang semakin relevan dengan kebutuhan konsumen modern di berbagai sektor industri di seluruh Nusantara.

Dominasi E-Commerce dalam Kontribusi Ekonomi

Sektor e-commerce konsisten mendominasi lanskap ekonomi digital Indonesia dengan pangsa pasar terbesar dibandingkan sektor lainnya. Pada tahun 2026, nilai GMV untuk sektor e-commerce diperkirakan mencapai US$ 85 miliar atau setara dengan Rp 1.550 triliun. Angka ini merepresentasikan pertumbuhan sebesar 16 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa belanja daring telah menjadi perilaku konsumsi utama bagi jutaan warga Indonesia.

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Komposisi nilai transaksi ini menegaskan bahwa platform jual beli online merupakan tulang punggung utama dari seluruh ekosistem ekonomi digital nasional. Dengan nilai yang jauh melampaui sektor lainnya, e-commerce menarik investasi besar-besaran, menciptakan lapangan kerja luas, serta mendorong digitalisasi bagi jutaan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergabung dalam platform-platform besar tersebut di berbagai provinsi di Indonesia.

Sektor Media Online Tampil sebagai Penumbuh Cepat

Selain e-commerce, sektor media online mencatatkan laju pertumbuhan yang paling tinggi di antara seluruh lini bisnis digital. Nilainya diperkirakan mencapai US$ 12 miliar atau sekitar Rp 219 triliun pada tahun 2026. Sektor ini mengalami lonjakan sebesar 28 persen dibandingkan tahun 2025, yang menandai pergeseran besar dalam cara masyarakat Indonesia mengonsumsi informasi, hiburan, dan konten kreatif.

Kenaikan signifikan ini didorong oleh meningkatnya konsumsi video streaming, berita daring, serta konten kreator yang monetisasi. Konsumen semakin nyaman bertransaksi atau berinteraksi melalui platform berbasis konten, sehingga membuka peluang ekonomi baru bagi para pelaku industri kreatif dan teknologi yang berfokus pada penyediaan media digital yang berkualitas tinggi dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum.

Peran Mobilitas dan Perjalanan dalam Ekosistem Digital

Sektor mobilitas dan makanan serta sektor perjalanan online juga berkontribusi besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi digital nasional. GMV untuk sektor mobilitas dan makanan diperkirakan mencapai US$ 11 miliar atau sekitar Rp 201 triliun pada 2026, dengan tingkat pertumbuhan 10 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan kebiasaan masyarakat yang semakin mengandalkan aplikasi untuk kebutuhan transportasi harian dan pesan antar makanan.

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Sementara itu, sektor perjalanan online mencatat nilai sekitar US$ 11 miliar atau Rp 201 triliun, yang berarti meningkat 6 persen secara tahunan. Meskipun laju pertumbuhannya lebih moderat dibandingkan sektor media atau e-commerce, kontribusi finansial dari dua sektor ini tetap vital karena mencakup jutaan transaksi harian yang melibatkan kebutuhan dasar mobilitas dan rekreasi warga Indonesia di berbagai kota besar maupun daerah.

Tantangan dan Persyaratan Pertumbuhan Berkelanjutan

Meski proyeksi pertumbuhan terlihat sangat optimis, laporan tersebut menekankan bahwa pencapaian target Rp 8.133 triliun pada 2035 sepenuhnya bergantung pada kemampuan para pelaku industri. Kunci utamanya adalah ekspansi pasar yang lebih luas, peningkatan volume transaksi, serta pengembangan layanan digital yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Pelaku industri harus terus berinovasi untuk mempertahankan kepercayaan pengguna.

Kompetisi yang semakin ketat menuntut perusahaan teknologi untuk tidak hanya fokus pada akuisisi pengguna baru, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan dan keamanan transaksi. Kolaborasi antara pemangku kepentingan industri, regulator, dan masyarakat sipil menjadi faktor penentu agar potensi ekonomi digital ini dapat direalisasikan secara maksimal, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia di masa depan.