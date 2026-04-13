Proyek Tol Getaci Hadapi Tantangan: Minimnya Minat Investor dan Dilema Pemerintah

Pembangunan jalan tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) dengan panjang 206,65 km menghadapi tantangan serius berupa minimnya minat investor. Pemerintah dihadapkan pada dilema untuk melanjutkan proyek atau mengalihkan anggaran.

Jalan penunjang Exit Tol Getaci di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat , telah rampung dibangun 100% menjadi jalan dua jalur Lingkar Utara Kota Tasikmalaya yang terhubung hingga ke Ciamis dan Jawa Tengah pada Rabu, 4 Desember 2024. Proyek Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) sejak awal digadang-gadang sebagai salah satu infrastruktur jalan tol paling ambisius di Indonesia.

Dengan panjang mencapai 206,65 kilometer, proyek ini bahkan diproyeksikan melampaui rekor Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung yang memiliki panjang 189 kilometer. Namun, di balik ambisi besar tersebut, proyek bernilai investasi Rp 56,2 triliun ini justru menghadapi tantangan serius, yakni minimnya minat investor. Sejak awal, proyek ini sebenarnya sudah sempat menemukan pemenang lelang. Pada tahun 2022, konsorsium PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC) yang terdiri dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Daya Mulia Turangga, PT Gama Group, dan PT Jasa Sarana, ditetapkan sebagai pelaksana. Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung proyek strategis nasional, meskipun tantangan dalam hal pendanaan masih menjadi perhatian utama.

Kondisi ini menyebabkan kontrak menjadi gugur dan proyek kembali ke tahap awal. Dalam proses lelang ulang, dua konsorsium besar, yakni PT Trans Persada Sejahtera-PT Wiranusantara Bumi dan PT Helindo-PT Proyek Tiga, pun tak berhasil lolos tahap kualifikasi. Dody, seorang pengamat ekonomi, menilai persoalan utama terletak pada potensi lalu lintas kendaraan yang dianggap belum cukup menjanjikan. 'Biasanya jika suatu proyek yang kita tawarkan kurang diminati, hal itu seringkali disebabkan oleh trafik yang kurang,' ujar Dody, yang pernyataannya dikutip pada Senin, 13 April 2026.

Proyek Getaci ini, meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, juga menghadapi sejumlah kendala. Total panjang jalan tol ini mencapai 206,65 kilometer, dengan rincian 171,27 kilometer berada di wilayah Jawa Barat dan 35,38 kilometer di Jawa Tengah. Ruas Tol Getaci ini akan melintasi sejumlah wilayah penting, mulai dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis, hingga berakhir di Cilacap. Infrastruktur ini juga dirancang memiliki 10 simpang susun serta masa konsesi selama 40 tahun. Keberadaan jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan, mempersingkat waktu tempuh, serta membuka aksesibilitas ke wilayah-wilayah yang dilalui.

Meskipun demikian, besarnya kebutuhan investasi menjadi tantangan tersendiri. Di tengah kondisi likuiditas perbankan yang semakin selektif dalam menyalurkan pembiayaan proyek infrastruktur, angka Rp 56,2 triliun dinilai cukup berat untuk direalisasikan tanpa dukungan tambahan. Pemerintah kini dihadapkan pada dilema, apakah melanjutkan proyek dengan suntikan dana tambahan atau mengalihkan anggaran ke kebutuhan lain yang lebih mendesak. Keputusan ini akan sangat menentukan nasib proyek Getaci dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Proyek ini bukan hanya sekadar pembangunan jalan tol, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keterlambatan atau pembatalan proyek ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap rencana pengembangan wilayah dan potensi investasi di daerah-daerah yang dilalui. Pemerintah perlu mencari solusi yang tepat agar proyek strategis nasional ini dapat segera terealisasi. Selain itu, upaya untuk menarik minat investor dan memastikan keberlanjutan proyek menjadi sangat penting. Isu lain yang berkaitan dengan proyek ini termasuk evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial, serta upaya mitigasi yang diperlukan. Pemerintah dan pihak terkait juga perlu memastikan bahwa proyek ini dikelola secara transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa proyek Getaci memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Korupsi DJKA Medan, Terdakwa Eddy Kurniawan Kembalikan Uang Rp 10 Miliar ke KPK. Negosiasi Gagal, AS Umumkan Blokade Selat Hormuz, Kapal Berbalik Arah. Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami. Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com. Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial. Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tol Getaci Jalan Tol Infrastruktur Investasi Jawa Barat Jawa Tengah Proyek Getaci Konektivitas Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

