Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Rute Velodrome-Manggarai: Pembangunan Transportasi Modern Yang Aman, Produktif, Dan Berkeadilan

Proyek pembangunan jalur LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai mencatatkan angka kecelakaan kerja nol, menjadi bukti tanggung jawab PT Jakarta Propertindo (Persero) (Jakpro) dalam keselamatan pekerja. Infrastruktur tersebut merupakan bidang transportasi modern yang modern, aman, dan berpihak. Pembangunan transportasi publik harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap pekerja dan masyarakat sekitar," kata Ramdani Akbar, Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B. Ramdhani menyebut, konstruksi LRT Jakarta fase 1B berlangsung di kawasan padat lalu lintas dan area kerja yang cukup sempit. Oleh karena itu, perlindungan warga sekitar mendapat porsi perhatian yang sama besarnya dengan keselamatan pekerja.

Foto udara pembangunan jalur Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B berlangsung di Manggarai, Jakarta, Senin (16/2/2026). ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/wsj/am. Jakarta Jakarta Proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai mencatatkan 6.405.252 total jam kerja dengan angka nol kecelakaan kerja atau Keselamatan bukan hanya bagian dari prosedur proyek, tetapi menjadi budaya kerja yang terus kami bangun bersama seluruh mitra dan pekerja di lapangan.

Kami ingin memastikan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B berjalan produktif, aman, dan tetap memperhatikan kenyamanan warga," kata Direktur Proyek LRT Jakarta Fase 1B Ramdani Akbar di Jakarta, Jumat. Menurut dia, pembangunan transportasi publik modern harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap pekerja dan masyarakat sekitar.

Adapun PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro bersama kontraktor pelaksana proyek LRT Jakarta Fase 1B menerapkan standar keselamatan konstruksi dan berada di bawah dua payung standar keselamatan sekaligus, yakni Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, dan standar internasional ISO 45001:2018. Keduanya bukan sekadar sertifikasi pajangan, namun mewajibkan audit periodik, laporan insiden yang transparan, dan perbaikan berkelanjutan.

Ramdhani menyebut, konstruksi LRT Jakarta fase 1B berlangsung di kawasan padat lalu lintas dan area kerja yang cukup sempit. Oleh karena itu, perlindungan warga sekitar mendapat porsi perhatian yang sama besarnya dengan keselamatan pekerja. Adapun progres pembangunan LRT Jakarta Fase 1B sudah mencapai 92,67 persen per minggu pertama Mei 2026. Kehadiran jalur baru ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas transportasi perkotaan sekaligus mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi publik yang lebih terintegrasi, aman, dan ramah lingkungan.

