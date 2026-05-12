Meninjau pembangunan MRT Fase 2A rute Bundaran HI-Kota, progres tercatat 59 persen. Stasiun MRT Harmoni hingga Sawah Besar sedang dikerjakan, target operasional awal 2027. Pemerintah DKI Jakarta juga lanjutkan proyek MRT rute Timur-Barat, tahap awal bebasan lahan. Konstruksi stasiun terdalam 28 meter dengan 3.800 pekerja warga Indonesia.

Sawah Besar hingga Stasiun MRT Harmoni sebagai bagian dari proyek MRT Jakarta Fase 2A rute Bundaran HI-Kota telah mencapai kriek 59 persen pengembangannya. MRT Jakartaurutnya, Progres pembangunan saat ini jauh lebih maju dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini dibuktikan dengan laporan langsung dari tim konstruksi yang meninjau lokasi dari Sawah Besar hingga Harmoni. Menurut Pramono, Direktur Pembangunan MRT Jakarta, progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 59 persen dari total rencana. Keberhasilan ini didukung oleh kerja sama tim yang erat dan teknologi canggih yang digunakan dalam proses konstruksi. Direktur Utama (Dirut) MRT Jakarta, Tuhiyat, juga menyebutkan bahwa proses commissioning atau pengujian dan verifikasi akhir proyek akan dimulai pada pertengahan 2027.

Sehingga, fase 2A MRT ini ditargetkan bisa beroperasi penuh pada akhir tahun mendatang pada akhir 2027. Sedangkan pembangunan jalur lanjutan menuju kawasan Kota Tua sepenuhnya ditargetkan selesai pada akhir 2029. Dengan demikian, seluruh ruas utama sepanjang 22,2 kilometer diharapkan rampung paling tidak pada tahun 2029. Dilain pihak, pemerintah DKI Jakarta juga telah menyiapkan fase baru untuk pembangunan MRT rute Timur-Barat.

Saat ini, proyek ini telah memasuki fase pembebasan lahan, penetapan trase jalan, dan penentuan titik-titik station elektronik untuk kelancaran operasional kereta nantinya. ), Pramono menyatakan bahwa Jekatan konstruksi stasiun Sawah Besar dan Mangga Besar adalah merupakan stasiun terdalam di antara lainnya, sekitar 28 meter di bawah permukaan tanah. Sedikitnya 3.800 pekerja terlibat dalam proyek pembangunan MRT ini, semuanya merupakan putra-putri Indonesia, menunjukkan kemampuan dan dedikasi tenaga kerja lokal dalam melaksanakan proyek infrastruktur besar.

Di tengah pembangunan progresif, proyek MRT Jakarta terus dilancarkan untuk memastikan agar tidak ada gangguan operasional selama pengerjaannya. Selain itu, sejumlah studi teknis juga terus dilakukan untuk menakar pembangunan fase selanjutnya dan menjalin hubungan manfaat pada wilayah sekitar segenap optimasi pengerjaan





