Proyek Marina Bay City di Lombok Barat Tengah Tenggelam dalam Sengketa Bisnis

Proyek Marina Bay City di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah terjebak dalam sengketa bisnis. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek tersebut saling bantah dan menuding-nudung satu sama lain. Sengketa ini mulai muncul ketika Adrian James Campbell, investor dan pemegang saham PT Marina Bay Investments melalui PT Marina Bay Group, mempertanyakan perkembangan proyek dan pengelolaan perusahaan yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Adrian James Campbell , investor sekaligus pemegang saham PT Marina Bay Investments melalui PT Marina Bay Group, mengaku menjadi salah satu pihak yang dirugikan dalam proyek Marina Bay City di Lombok Barat , Nusa Tenggara Barat (NTB).

Proyek pengembangan kawasan wisata dan hunian yang menyasar investor domestik maupun mancanegara tersebut menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan polisi, tuduhan penyalahgunaan dana investasi, hingga saling bantah antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Di satu sisi, Adrian James Campbell mengaku menjadi salah satu pihak yang dirugikan dalam proyek tersebut.

Di sisi lain, Jamie McIntyre, yang saat ini disebut menjabat sebagai Komisaris PT Marina Bay Investments (MBI) serta terlibat dalam pengelolaan proyek melalui PT Bali Real Estate Investments (BREI) membantah berbagai tuduhan yang diarahkan kepadanya serta menegaskan proyek masih berjalan. Perbedaan pandangan tersebut muncul setelah masing-masing pihak menyampaikan penjelasan dan klarifikasi kepada publik di Bali, pada Jumat 5 Juni 2026.

Kuasa hukum Adrian James Campbell dari Hendarman Law Firm, Raden Suharsanto Raharjo, menjelaskan bahwa kliennya merupakan pemegang saham di PT Marina Bay Investments melalui PT Marina Bay Group. Menurutnya, persoalan mulai muncul ketika Adrian mempertanyakan perkembangan proyek dan pengelolaan perusahaan yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.





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