Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Komnas HAM dalam peringatan Hari HAM Sedunia ke-78 pada 10 Desember 2026 untuk memastikan pembangunan yang inklusif.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menciptakan tata kelola pembangunan yang inklusif dengan membentuk kolaborasi strategis bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Kerja sama ini secara resmi digulirkan melalui konferensi pers pada Senin, 23 November 2026, sebagai bagian dari rangkaian persiapan puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-78 yang akan diselenggarakan pada 10 Desember 2026 di Jakarta.

Momentum Sinergi Kebijakan dan Pengawasan Independen

Sigit Wijatmoko, yang menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah krusial untuk memperkuat sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dengan mekanisme pengawasan independen dari Komnas HAM. Ia menjelaskan bahwa lembaga independen tersebut diharapkan dapat memberikan masukan strategis yang signifikan bagi pemerintah dalam menyusun regulasi serta mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan di ibu kota.

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Pertimbangan utama di balik langkah ini adalah adanya tantangan besar dalam proses transformasi Jakarta dari status sebagai ibu kota negara menuju kota global, sebagaimana yang diamanatkan secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Sigit Wijatmoko menekankan bahwa akselerasi pembangunan fisik dan infrastruktur harus tetap menjaga keseimbangan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan dalam akses layanan publik.

Relevansi dengan Rencana Jakarta Menuju Lima Abad

Peringatan Hari HAM Sedunia ke-78 pada 10 Desember 2026 memiliki relevansi historis yang mendalam karena bertepatan dengan rencana Pemprov DKI Jakarta memasuki usia lima abad pada tahun 2027. Sigit Wijatmoko menyatakan bahwa momentum ini akan menjadi katalisator untuk memastikan bahwa transformasi Jakarta ke arah kota modern dan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh warganya.

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Dalam kerangka kerja ini, Pemprov DKI Jakarta melibatkan sepuluh perangkat daerah utama untuk berpartisipasi aktif, termasuk sektor pendidikan, perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta pemerintah wilayah kota dan kabupaten administrasi. Keterlibatan lintas sektor ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan oleh berbagai dinas terkait sejalan dengan standar hak asasi manusia yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Tiga Tujuan Strategis Kolaborasi Pemerintah dan Komnas HAM

Anis Hidayah, yang menjabat sebagai Ketua Komnas HAM, menjelaskan bahwa peringatan Hari HAM tahun ini mengangkat tema spesifik mengenai pembangunan yang menjamin ruang hidup aman, layak, dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pendekatan pembangunan harus melampaui pencapaian kemajuan infrastruktur dan indikator ekonomi semata, dengan penekanan kuat pada pemenuhan hak dasar seluruh lapisan masyarakat sebagai prioritas utama program kerja.

Komnas HAM menilai bahwa Jakarta memiliki posisi strategis sebagai barometer keberhasilan pembangunan nasional karena kondisinya mencerminkan dinamika kompleks di tingkat kota. Potensi ini menjadikan ibu kota sebagai rujukan penting bagi daerah lain di Indonesia dalam menerapkan model pembangunan berbasis hak asasi manusia yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial.

Terdapat tiga tujuan utama yang dicanangkan dalam kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Komnas HAM untuk mencapai visi tersebut. Pertama, memperkuat sinergi kebijakan daerah dengan pengawasan independen agar transparansi terjaga. Kedua, memastikan layanan publik dan partisipasi masyarakat berlangsung secara inklusif dan setara bagi semua kelompok.

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Tujuan ketiga adalah memperluas edukasi dan pembudayaan nilai-nilai hak asasi manusia hingga mencapai tingkat akar rumput atau masyarakat dasar. Acara puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-78 dijadwalkan akan dilaksanakan pada 10 Desember 2026 di lokasi ikonik Taman Ismail Marzuki di Jakarta, yang akan menjadi wadah bagi berbagai diskusi dan implementasi program tersebut.