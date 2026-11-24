Hyundai H-100 Porter generasi kelima menjalani pengujian jalan dengan desain baru yang lebih modern dan opsi kendaraan listrik murni, dijadwalkan meluncur pada tahun 2027.

Hyundai Motor Company sedang mempersiapkan peluncuran pembaruan besar untuk kendaraan niaga ringan andalannya, H-100 Porter, dengan segera menguji prototipe generasi kelima. Setelah generasi keempat bertahan lebih dari dua dekade sejak diperkenalkan pada tahun 2004, pabrikan asal Korea Selatan tersebut kini mulai menguji generasi kelima yang dijadwalkan meluncur pada 2027.

Penampakan prototipe Hyundai H-100 Porter terbaru terungkap melalui sejumlah foto mata-mata saat menjalani pengujian jalan di kawasan beraspal basah. Foto-foto tersebut menunjukkan bahwa generasi terbaru Porter tampaknya akan meninggalkan karakter desain cab-over yang selama ini menjadi identitasnya, beralih ke tampilan yang lebih konvensional namun kokoh.

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Transformasi Desain Eksterior Moncong Depan

Perubahan desain eksterior paling signifikan terlihat pada bagian depan kendaraan yang memiliki moncong lebih menonjol dengan bentuk mengotak. Bagian depan baru ini mengusung gril persegi panjang, kap mesin yang lebih tegak, serta desain bumper bawah yang tampak lebih kokoh dibandingkan pendahulunya.

Perubahan proporsi ini tidak sekadar memberikan tampilan visual yang baru, tetapi juga berpotensi meningkatkan aspek keselamatan secara drastis. Desain moncong depan yang lebih panjang memungkinkan Hyundai menyediakan ruang tambahan untuk struktur peredam benturan yang lebih efektif.

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Langkah strategis ini dinilai sangat penting untuk membantu kendaraan memenuhi standar keselamatan yang semakin ketat di berbagai pasar internasional, termasuk pasar Eropa yang memiliki regulasi keamanan transportasi sangat ketat. Implementasi desain ini menunjukkan komitmen Hyundai terhadap keselamatan pengguna jalan dan penumpang di kabin.

Konfigurasi Super-Cab dan Kemungkinan Opsi Listrik

Di bagian belakang, prototipe Hyundai H-100 Porter generasi kelima terlihat menggunakan konfigurasi super-cab dengan bak kargo terbuka yang memiliki panjang lebih besar. Bak kargo ini dirancang dengan dinding dan pintu belakang sederhana untuk mengutamakan efisiensi angkut, sementara area kargo tampak terpisah secara visual dari ruang kabin.

Salah satu petunjuk paling menarik dari prototipe ini adalah keberadaan port pengisian daya pada bagian bodi kendaraan yang tertangkap kamera. Indikasi tersebut membuka kemungkinan kuat bahwa Hyundai mengembangkan versi listrik murni atau Battery Electric Vehicle untuk generasi terbaru Porter.

Adanya port pengisian daya ini berpotensi melengkapi varian bermesin pembakaran internal yang selama ini menjadi pilihan utama kendaraan niaga ringan tersebut. Selain itu, terdapat penanda 4WD pada bagian bodi prototipe yang mengindikasikan kemungkinan penggunaan sistem penggerak empat roda pada model baru.

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Dampak Pasar dan Langkah Selanjutnya Hyundai

Dengan jadwal peluncuran resmi pada tahun 2027, Hyundai H-100 Porter generasi kelima berpotensi menjadi salah satu pembaruan paling signifikan dalam sejarah kendaraan niaga ringan tersebut. Jika tersedia pada varian elektrifikasi, konfigurasi penggerak empat roda tersebut juga berpotensi menggunakan sistem motor ganda yang memungkinkan tenaga disalurkan ke roda depan dan belakang.

Perombakan juga diperkirakan menyentuh bagian interior dengan tata letak dasbor yang lebih modern dan orientasi teknologi yang lebih kuat. Panel instrumen digital diprediksi hadir untuk menggantikan pendekatan konvensional pada generasi sebelumnya,尽管 detail desain kabin dan kelengkapan fitur belum terlihat secara utuh karena prototipe masih diselimuti stiker kamuflase.

Hyundai juga memiliki strategi untuk mempertahankan generasi lama H-100 di sejumlah pasar tertentu. Strategi diversifikasi produk ini memungkinkan konsumen tetap memiliki pilihan kendaraan niaga dengan harga dan karakter berbeda, meskipun model generasi kelima sudah diperkenalkan secara resmi.

Hingga saat ini, Hyundai belum mengungkapkan spesifikasi teknis lengkap, kapasitas baterai, jarak tempuh, maupun pilihan sistem penggerak yang akan ditawarkan secara resmi. Namun, dimensi keseluruhan kendaraan diperkirakan tetap dirancang agar lincah ketika digunakan di kawasan perkotaan, termasuk melewati jalan-jalan sempit di kota besar.