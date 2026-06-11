Protesters Blockading Mexico City Streets, Demanding Education Reforms

Hundreds of teachers and students from Ayotzinapa High School marched to the Estadio Victoria in Mexico City on Tuesday, protesting against the government's handling of education and calling for more investment in education rather than city renovations.

"Kami tidak menentang pertandingan bola. seharusnya mereka berinvestasi dalam pendidikan, bukan me renovasi kota ," kata Luis Antonio Rosales Narvaez, seorang peserta unjuk rasa di Mexico City , Meksiko.

Selama lebih dari seminggu, serikat guru negara itu telah memblokade jalan dan merobohkan patung-patung Piala Dunia. Mereka menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan pendidikan, terutama sarana pendidikan dan nasib guru. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum pada Selasa (9/6/2026) mengeluarkan dekrit yang memerintahkan para pekerja pemerintah untuk bekerja dari rumah dan meliburkan sekolah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas selama acara pembukaan Piala Dunia FIFA.

Dekrit ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas perkotaan dan keselamatan jalan raya seiring dengan penyelenggaraan pertandingan pembukaan Piala Dunia dan acara-acara pendukungnya di Mexico City pada 11 Juni. Acara pembukaan diperkirakan akan menarik banyak pengunjung. Polisi memblokade jalan untuk mencegah unjuk rasa guru memasuki stadion yang akan menjadi tuan rumah pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA di Mexico City, Meksiko, Selasa (9/6/2026). Ratusan guru dan siswa dari sekolah Ayotzinapa berbaris ke Stadion Ciudad de Mexico di Kota Meksiko pada Selasa (9/6/2026).

Instalasi FIFA Fan Fest Guadalajara di Plaza de la Liberacion di Guadalajara, Meksiko pada Selasa (9/6/2026). Hanya pekerja layanan penting, termasuk perawatan kesehatan, keamanan, infrastruktur penting, dan operasional Piala Dunia, yang dibolehkan bekerja dari kantor. Pemerintah juga mendesak perusahaan swasta untuk mengadopsi pengaturan kerja jarak jauh.

Sheinbaum mengatakan bahwa keputusan terkait penutupan jalan pada hari Kamis dibuat sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi mobilitas, keselamatan jalan, dan aksesibilitas, baik bagi penduduk Mexico City maupun wisatawan yang berkunjung, dalam rangka pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Sekolah-sekolah dari tingkat prasekolah hingga universitas, baik negeri maupun swasta, akan diliburkan saat pembukaan dan setiap tim Meksiko bertanding sesuai dengan dekrit tersebut. Hal ini memicu unjuk rasa oleh para murid dan guru.

Serikat guru mengancam akan melakukan demonstrasi pada pertandingan pembukaan antara Meksiko dan Afrika Selatan di ibu kota pada hari Kamis (11/6/2026) jika pemerintah tidak menanggapi tuntutan kenaikan gaji dan reformasi pensiun guru. Para guru yang melakukan protes juga merobohkan patung-patung peringatan para pemain di pusat kota Mexico City pekan lalu. Pekan lalu, polisi membubarkan demonstran dengan gas air mata dan peluru karet di luar alun-alun Zocalo yang bersejarah. Pihak berwenang telah memasang banyak layar besar untuk zona penggemar Piala Dunia.

Ratusan orang dari perguruan tinggi keguruan Ayotzinapa bergabung dalam protes tersebut. Mereka menuntut upaya lebih lanjut untuk menyelidiki hilangnya 43 siswa dari sekolah perdesaan itu pada 2014. Lebih dari 13.000 orang hilang di Meksiko. Keluarga orang hilang ini telah menggantung selebaran orang-orang terkasih mereka yang hilang di banyak tempat strategis.

Mereka menuntut pihak berwenang harus memfokuskan energi mereka untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang melanda bagian lain Meksiko. Kini, jalan-jalan di sekitar alun-alun ditutup dengan barikade logam, yang menurut Sheinbaum dimaksudkan untuk mencegah provokasi. Polisi juga telah memblokade jalan bagi pengunjuk rasa agar tidak memasuki alun-alun utama dan area di luar stadion.





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