Protes Warga Terus Bergulir, Proyek RDF Rorotan Tetap Berjalan

Warga Rorotan, Jakarta Utara, terus menolak proyek RDF karena bau tidak sedap dan dampak kesehatan. Pemprov DKI Jakarta memastikan operasional tetap berjalan dengan pengawasan ketat. Berita lain meliputi perkembangan sepak bola, isu politik, dan masalah ketenagakerjaan.

Penolakan terhadap Proyek Pembangkit Bahan Bakar Terderivasi Sampah (RDF) di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara terus bergulir. Warga sekitar menyatakan ketidaksetujuan mereka karena dampak negatif yang dirasakan, terutama bau tidak sedap yang mengganggu kesehatan.

Penandatanganan perjanjian jasa hukum (PJH) telah dilakukan antara perwakilan warga Jakarta dan Jawa Barat, yang diwakili oleh Jakarta Danu dan Abdul Salam, dengan tim hukum yang dipimpin oleh Dr. (C) Hilman Himawan, SH. , MH dan rekan dari Sahabat Adil Law Firm. Langkah hukum ini merupakan bagian dari upaya warga yang tergabung dalam Persatuan Aksi Rakyat Berani (PASTI) untuk menuntut relokasi proyek RDF Rorotan, dengan alasan lokasi pembangunan yang terlalu dekat dengan pemukiman penduduk.

Warga melaporkan berbagai keluhan kesehatan yang mereka alami sejak operasional RDF Rorotan dimulai. Acep Edy Setiawan, SH. MH, warga Cakung, menjelaskan bahwa banyak warga di sekitar lokasi proyek mengalami iritasi mata, gangguan pernapasan, dan dampak kesehatan lainnya akibat udara yang berbau tidak sedap dan berbahaya. Ia menyoroti ketidaksesuaian antara alokasi anggaran sebesar Rp1,28 triliun untuk pengolahan 2.500 ton sampah per hari dengan kapasitas operasional RDF Rorotan yang saat ini hanya mengolah antara 50 hingga 100 ton sampah.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi ancaman kesehatan yang lebih besar di masa depan. Warga berencana untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya RDF Rorotan, sambil tetap mendukung upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah sampah, namun dengan cara yang tidak melanggar aturan dan memperhatikan kesehatan serta keselamatan warga. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa operasional RDF Plant Rorotan akan terus berjalan secara bertahap, terukur, dan terkendali, dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan warga sekitar.

Hingga saat ini, belum ada rencana untuk menghentikan sementara operasional fasilitas tersebut. Pihak Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan peninjauan ke berbagai lokasi penyimpanan dan area produksi, termasuk di Karawang, Jawa Barat, untuk memastikan akurasi data dan kondisi di lapangan.

Selain isu RDF Rorotan, berita lain juga mencuat, termasuk dukungan untuk pemain sepak bola Elkan Baggott yang belum mendapatkan kesempatan bermain di skuad utama Ipswich Town, usulan penarikan tarif untuk kapal yang melewati jalur pelayaran strategis, kabar mengenai minat klub Liga Polandia, Legia Warszawa, terhadap bek Timnas Indonesia, Dony Tri Pamungkas, evaluasi terhadap kinerja Kapolda Sulawesi Selatan terkait konflik lokal, kasus dugaan pengeroyokan yang menewaskan seorang pelajar di Bantul, upaya Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan kejayaan Kota Bandung, profil pemain Bundesliga 2 Reno Munz yang akan dinaturalisasi, jadwal Grand Final Proliga 2026, perkembangan kasus ijazah mantan Presiden Jokowi, kabar mengenai Megawati Hangestri yang tidak lagi menjadi prioritas klub voli Korea Selatan, kendala naturalisasi pemain dengan assist terbanyak di Eropa, dan keterlambatan pembayaran upah tenaga honorer di Jawa Barat





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RDF Rorotan Protes Warga Polusi Udara Dampak Kesehatan Pemprov DKI Jakarta Persatuan Aksi Rakyat Berani Isu Lingkungan Isu Hukum

United States Latest News, United States Headlines

