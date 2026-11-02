Protes Siswa SMU Prancis Memblokade 41 Sekolah Pasca Liburan

Sebanyak 41 sekolah menengah di Prancis diblokade siswa pada 2 November 2024. Angka ini jauh menurun dibanding puncak protes bulan September yang melibatkan ribuan sekolah.

Sebanyak 41 sekolah menengah atau 1 persen dari total institusi pendidikan di seluruh Prancis telah diblokade pada Senin (2/11). Angka ini menunjukkan penurunan drastis setelah para siswa kembali dari masa liburan dua minggu dan melanjutkan aksi mereka.

Skala Protes Menyusut Jauh

Jumlah sekolah yang terlibat dalam blokadefisik jauh lebih kecil dibandingkan gelombang aksi sebelumnya. Kementerian Pendidikan resmi merilis data bahwa sekitar 41 institusi menjadi sasaran aksi siswa tersebut.

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Laporan media lokal mengonfirmasi bahwa siswa di kota-kota besar seperti Paris, Marseille, dan Rennes mencoba menutup akses beberapa sekolah menengah. Data ini kontras dengan minggu-minggu sebelum liburan ketika ratusan dari lebih dari 3.000 sekolah menengah di Prancis mengalami pemblokadean total.

Pendapat Resmi Menteri Pendidikan

Menteri Pendidikan Edouard Geffray memberikan respons tegas terhadap skala aksi yang terjadi pada Senin pagi. Ia berbicara kepada stasiun radio France Inter untuk memberikan konteks resmi mengenai situasi terkini di lapangan.

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Edouard Geffray menyatakan bahwa upaya blokade atau fenomena tersebut sangatlah marginal. Ia menekankan bahwa angka yang muncul hanya mencakup segelintir unit atau beberapa sekolah individual saja. Pernyataan ini bertujuan untuk meredakan kepanikan publik terkait gangguan proses belajar mengajar.

Akar Masalah dan Tuntutan Generasi Z

Gerakan yang disebut sebagai Generasi Z ini bermula dari protes di pinggiran kota Paris sejak bulan September. Gerakan tersebut kemudian menyebar ke seluruh wilayah Prancis dan melibatkan serikat pekerja serta aktivis independen.

Tuntutan utama siswa mencakup renovasi gedung sekolah tua, penambahan jumlah guru, dan perluasan tempat di universitas. Mereka juga menuntut akhir dari sistem penerimaan universitas yang mereka anggap tidak adil secara sosial.

Keluhan yang diangkat telah meluas melampaui isu pendidikan murni. Isu biaya hidup dan kondisi sekolah yang buruk menjadi pendorong utama solidaritas di negara-negara Eropa lain seperti Jerman, Italia, Belgia, dan Albania.

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Konteks Politik dan Konsekuensi

Kejadian bulan lalu menandakan titik nadir ketegangan saat protes berubah menjadi bentrokan fisik. Aksi kekerasan melibatkan polisi dan memicu kerusuhan besar-besaran di beberapa kota dengan praktik penjarahan toko.

Situasi ini menjadi ujian nyata bagi pemerintahan minoritas Presiden Emmanuel Macron. Respons pemerintah terhadap tuntutan siswa akan menentukan stabilitas sosial di Prancis dalam beberapa bulan mendatang.