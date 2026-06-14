Protes dan Kontroversi Warnai Parade Hari Israel di New York

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mendapat sambutan protes saat menghadiri Parade Hari Israel di New York. Wali Kota New York memboikot acara tersebut, sementara aktivis Yahudi progresif semakin vokal menentang kebijakan Israel.

Ketegangan antara komunitas Yahudi progresif di Amerika Serikat dan pemerintah Israel kembali memanas. Hal ini terlihat jelas saat Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersama sejumlah politisi sayap kanan Israel menghadiri Parade Hari Israel tahunan di Kota New York.

Saat Smotrich bergabung dalam pawai pro-Israel yang melintasi Fifth Avenue, ia disambut teriakan 'memalukan' dan 'penjahat perang' dari para demonstran yang menentang kehadirannya. Di sisi lain, seorang anggota Neturei Karta, kelompok Yahudi pinggiran yang menentang negara Israel, terlihat berdiri di atas tanda dengan bendera Israel yang dicoret simbol larangan saat mengikuti protes mendukung Iran dan Palestina di Times Square. Peristiwa ini menunjukkan polarisasi yang mendalam dalam komunitas Yahudi global terkait sikap terhadap Israel dan kebijakannya.

Parade Hari Israel di Fifth Avenue selama ini menuai kritik dari sebagian kalangan Yahudi yang ingin menjaga jarak dari kebijakan pemerintah Israel. Tahun ini, kontroversi semakin menguat di tengah perang yang masih berlangsung di Gaza dan kehadiran sejumlah tokoh yang dianggap berperan dalam kebijakan tersebut. Meski mendapat penolakan, Smotrich tetap menegaskan bahwa Israel dan komunitas Yahudi global memiliki hubungan yang tidak terpisahkan.

'Negara Israel adalah rumah bagi seluruh bangsa Yahudi. Keamanan orang Yahudi di seluruh dunia bergantung pada kekuatan dan keamanan Negara Israel. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk tinggal selain di Israel,' ujarnya dikutip dari Al Jazeera. Sementara itu, Wali Kota New York Zohran Mamdani menepati janji kampanyenya dengan tidak menghadiri parade tersebut.

Keputusan itu mendapat apresiasi dari sejumlah organisasi Yahudi Amerika yang mengkritik kuatnya pengaruh kelompok sayap kanan dalam politik Israel.

'Parade Hari Israel, yang menampilkan politisi Israel yang tidak hanya mendukung genosida terhadap Palestina, tetapi juga merupakan bagian dari pemerintah yang melakukan genosida tersebut, bukanlah perayaan identitas atau kebanggaan Yahudi. @NYCMayor tahu ini. Kami bersyukur dia tidak hadir,' ujar Israelis for Peace dan Jews for Racial & Economic Justice. Sejumlah aktivis Yahudi di Amerika Serikat dan Eropa mengaku semakin frustrasi terhadap politisi Israel yang menurut mereka menggunakan identitas Yahudi untuk membenarkan tindakan militer di Gaza maupun pendudukan Tepi Barat.

Kelompok-kelompok seperti Jewish Voice for Peace di AS dan Na'amod di Inggris menilai bahwa perlakuan terhadap warga Palestina bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang selama ini diklaim Israel. Emily Hilton, salah satu pendiri Na'amod, mengatakan pandangannya terhadap Israel mulai berubah setelah serangan Israel ke Gaza pada 2014, khususnya setelah kematian empat anak Palestina yang tewas saat bermain sepak bola di pantai.

'Saya mulai mempertanyakan penerimaan pemikiran Zionis sejak di universitas,' kata Hilton kepada Al Jazeera. 'Saya pernah bertemu Zionis liberal yang mungkin mempertanyakan politik Israel, tetapi baru setelah saya kuliah di University College London saya mulai bertemu dengan orang Yahudi dan Palestina yang kritis terhadap Israel dan maknanya.

' Hilton kemudian bergabung dengan kelompok aktivis Yahudi di Inggris yang mengadakan doa duka cita tradisional Yahudi untuk warga Palestina yang dibunuh oleh Israel selama Pawai Akbar Kepulangan di perbatasan Gaza pada tahun 2018. Kemudian, ia bergabung dalam acara peringatan setelah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober. Perang Israel selanjutnya di Gaza telah menewaskan lebih dari 75.000 warga Palestina di Gaza dan mengubah persepsi di antara beberapa komunitas Yahudi di seluruh dunia tentang hubungan mereka dengan negara tersebut.

'Semakin banyak orang menyadari bahwa kita benar, Israel telah kalah dalam argumen moral,' kata Hilton. 'Klaim apa pun yang pernah dimilikinya telah hilang. Sekarang, satu-satunya klaim yang tersisa adalah bahwa mereka bertindak atas nama komunitas Yahudi arus utama, dan bahkan itu pun terlihat semakin tidak pasti.

' Ancaman politik utama bagi pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, termasuk mantan perdana menteri sayap kanan Naftali Bennett dan pemimpin oposisi Yair Lapid, hanya memperdebatkan sejauh mana apartheid dan genosida harus diberlakukan, kata Hilton, dan tidak menawarkan masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina. 'Klaim bahwa mereka bertindak atas nama saya, terus terang, sangat keterlaluan.

Tidak masalah apakah itu apartheid yang lebih halus yang dianjurkan oleh Lapid dan Bennett atau kekerasan dan kehancuran yang dianjurkan oleh pemerintah saat ini, masalahnya adalah sistemnya,' tambah Hilton. Jajak pendapat dari seluruh AS dan Eropa menunjukkan pandangan yang berbeda di antara komunitas Yahudi terhadap Israel, dengan sebagian besar kaum muda Yahudi semakin kritis terhadap kebijakan Israel dan mendukung hak-hak Palestina.

Peristiwa ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam dinamika hubungan Israel dengan diaspora Yahudi, yang mungkin akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya kesadaran akan isu-isu kemanusiaan di wilayah konflik





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Israel Yahudi Progresif Parade Hari Israel Protes Neturei Karta

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