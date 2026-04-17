Prospek Emas Kolokoa: Penemuan Baru PT Merdeka Gold Resources di Gorontalo, Perkuat Potensi Tambang Pani

PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) mengumumkan hasil pengeboran awal yang menjanjikan di Kolokoa, Gorontalo, sebuah prospek yang berdekatan dengan Tambang Emas Pani. Penemuan ini mengindikasikan potensi sumber daya signifikan yang dapat memperkuat prospek jangka panjang dan menambah daya dukung produksi tambang emas yang sudah ada.

PT Merdeka Gold Resources Tbk, yang dikenal dengan kode saham EMAS, baru-baru ini mengumumkan sebuah perkembangan signifikan dalam portofolio eksplorasinya. Perusahaan berhasil mengkonfirmasi zona mineralisasi emas yang luas di area prospek Kolokoa . Lokasi prospek ini sangat strategis, berada tepat di sebelah area konsesi Tambang Emas Pani yang berlokasi di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo .

Dalam rentang waktu empat bulan yang relatif singkat, program pengeboran awal yang dilakukan di Kolokoa telah memberikan hasil yang sangat memuaskan. Penemuan ini mencakup adanya perolehan emas yang mendekati permukaan dengan kadar yang cukup menjanjikan, mencapai hingga 1,57 gram per ton (g/t) emas. Berdasarkan analisis dari 30 lubang bor yang telah diselesaikan, para ahli memperkirakan Kolokoa memiliki target eksplorasi yang substansial, yaitu antara 20 hingga 40 juta ton dengan perkiraan kadar emas berkisar antara 0,3 hingga 0,5 g/t emas.

Penemuan ini bukan sekadar penambahan cadangan, melainkan sebuah lompatan strategis. Direktur Utama EMAS, Boyke Poerbaya Abidin, dalam keterangan resminya yang dikeluarkan di Jakarta pada hari Jumat, menyatakan, Prospek Kolokoa merupakan penemuan strategis di sekitar area tambang yang memperkuat prospek jangka panjang Tambang Emas Pani. Kedekatannya dengan Pani, didukung potensi skala awal yang menjanjikan, menempatkan Kolokoa sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan sumber daya dan peningkatan produksi ke depan. Pernyataan ini menegaskan bahwa Kolokoa memiliki peran krusial dalam visi jangka panjang perusahaan.

Keunggulan utama Kolokoa adalah posisinya yang berada dalam distrik mineral yang sama dengan Tambang Emas Pani. Jaraknya yang hanya sekitar 500 meter dari deposit utama menjadikan Kolokoa sebagai kandidat kuat sebagai sumber daya satelit bagi Pani. Hal ini berarti Kolokoa berpotensi besar untuk memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada di Tambang Emas Pani, mulai dari akses transportasi, fasilitas pengolahan, hingga sistem pengendalian kadar bijih yang efisien. Potensi pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada ini akan secara signifikan mengurangi biaya operasional dan mempercepat waktu pengembangan.

Target eksplorasi yang diungkapkan ini merupakan bagian dari identifikasi beberapa prospek dengan prioritas tinggi yang telah dilakukan perusahaan. Prospek-prospek ini tersebar di dalam area konsesi perseroan yang membentang luas seluas 14.670 hektare.

Lebih lanjut, hasil pengujian material dari area Kolokoa menunjukkan tingkat perolehan emas yang tinggi, khususnya untuk material oksida, yang berkisar antara 87 hingga 94 persen. Selain itu, material transisi juga menunjukkan perolehan yang kuat, yaitu antara 81 hingga 92 persen. Angka-angka ini sangat menggembirakan karena mendukung kesesuaian material Kolokoa dengan proses pengolahan yang saat ini digunakan di Tambang Emas Pani, menunjukkan potensi sinergi operasional yang besar.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa pada tahap ini, jumlah dan kadar potensial yang diestimasi masih bersifat konseptual. Angka-angka tersebut akan terus diperdalam dan dipertajam melalui program eksplorasi lanjutan yang lebih komprehensif. Pihak perusahaan juga menekankan bahwa eksplorasi yang telah dilakukan saat ini belum memadai untuk dapat mengestimasi Sumber Daya Mineral secara formal. Oleh karena itu, belum dapat dipastikan apakah eksplorasi lanjutan akan berujung pada estimasi Sumber Daya Mineral yang dapat dilaporkan secara resmi.

Hingga saat ini, tim PT Merdeka Gold Resources telah berhasil menyelesaikan 30 lubang bor sebagai bagian dari program pengeboran yang lebih besar. Rencananya, perusahaan akan menyelesaikan total 82 lubang bor sepanjang tahun 2026.

Langkah-langkah strategis ke depan akan difokuskan pada beberapa area utama. Pertama, perusahaan akan melanjutkan program pengeboran guna menguji batas-batas area prospek Kolokoa dan memberikan dukungan data yang kuat untuk estimasi sumber daya mineral di masa mendatang. Kedua, akan dilakukan pengujian lanjutan untuk memastikan kinerja dan efisiensi proses pengolahan material dari Kolokoa. Ketiga, perusahaan akan mengevaluasi secara mendalam potensi integrasi Kolokoa ke dalam rencana pengembangan Tambang Emas Pani secara keseluruhan. Integrasi ini akan menjadi kunci untuk memaksimalkan nilai dan efisiensi operasional dari kedua aset tersebut.

Sebagai informasi pendukung, Tambang Emas Pani sendiri telah memulai tahap produksinya pada Februari 2026. Perusahaan menargetkan produksi sebesar 100.000 hingga 115.000 ounces emas pada tahun yang sama. Pani merupakan salah satu tambang emas primer terbesar yang ada di Indonesia. Dengan rencana pengembangan fasilitas yang berkelanjutan, target produksi puncak Pani diproyeksikan akan melampaui 500.000 ounces per tahun seiring dengan selesainya seluruh tahapan pengembangan.

Boyke Poerbaya Abidin kembali menekankan komitmen perusahaan, Perseroan akan terus menjalankan program eksplorasi yang disiplin dan terarah untuk meningkatkan keyakinan terhadap potensi sumber daya di proyek ini. Penemuan di Kolokoa ini melengkapi hasil positif yang telah dilaporkan sebelumnya oleh perseroan. Laporan sebelumnya telah mengumumkan cadangan bijih sebesar 5,2 juta ounces emas dari total Sumber Daya Mineral yang mencapai 7,0 juta ounces emas. Angka-angka ini secara kolektif menegaskan kembali komitmen PT Merdeka Gold Resources untuk terus memperluas basis sumber daya mineralnya secara berkelanjutan, yang merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan jangka panjang perusahaan di industri pertambangan emas





PT Merdeka Gold Resources EMAS Tambang Emas Pani Kolokoa Gorontalo Eksplorasi Emas Sumber Daya Mineral Industri Pertambangan

