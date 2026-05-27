Proses Penyembelihan Kurban di Masjid Sunda Kelapa Jakarta Berlangsung Khidmat

Pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Sunda Kelapa pada Rabu, 27 Mei 2026, berjalan lancar. Daging sapi dikemas dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai wujud ketaatan dan kepedulian sosial.

Pada Rabu, 27 Mei 2026, Masjid Sunda Kelapa di Jakarta menjadi saksi pelaksanaan ibadah kurban yang khidmat. Sejak pagi, para petugas yang terdiri dari pengurus masjid dan relawan telah bersiap di area penyembelihan.

Setelah shalat Iduladha selesai, proses penyembelihan hewan kurban dimulai dengan mengikuti syariat Islam. Sapi-sapi yang telah dipersiapkan disembelih dengan bacaan basmalah dan takbir, sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT. Petugas yang berpengalaman memastikan penyembelihan dilakukan secara cepat dan manusiawi, sesuai dengan adab yang diajarkan. Darah dan sisa penyembelihan dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan.

Setelah proses penyembelihan selesai, daging sapi mulai dipotong-potong oleh tim yang bertugas. Mereka menggunakan pisau tajam untuk memisahkan daging dari tulang, lalu memotongnya menjadi ukuran yang siap dikemas. Selanjutnya, daging tersebut ditimbang dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setiap kantong berisi daging dalam jumlah yang telah ditentukan, siap untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Proses pengemasan dilakukan secara rapi dan higienis, melibatkan banyak relawan yang bekerja dengan penuh semangat gotong royong. Distribusi daging kurban dilakukan dengan sasaran utama keluarga kurang mampu, anak yatim, dan masyarakat sekitar masjid. Panitia juga menyalurkan daging ke panti asuhan dan wilayah-wilayah yang membutuhkan. Kegiatan ini merupakan bagian dari tradisi Iduladha yang tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga dimensi sosial yang kuat.

Dengan berbagi daging kurban, umat Islam diajarkan untuk peduli terhadap sesama dan mempererat tali persaudaraan. Ibadah kurban sendiri memiliki akar sejarah yang dalam, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya sebagai ujian ketaatan. Ketika keduanya bersedia menjalankan perintah tersebut, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba.

Peristiwa ini menjadi dasar pensyariatan kurban dalam Islam. Setiap tahun, pada Hari Raya Iduladha, umat Muslim yang mampu secara finansial melaksanakan penyembelihan hewan kurban, baik sapi, kambing, maupun domba. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meneladani ketaatan Nabi Ibrahim. Kurban juga mengajarkan keikhlasan dan pengorbanan, karena harta yang dimiliki sebagiannya diberikan untuk kepentingan orang lain.

Selain itu, pelaksanaan kurban juga memiliki aspek kesehatan, karena daging yang segar langsung dibagikan kepada masyarakat, sehingga nilai gizinya terjaga. Di Masjid Sunda Kelapa, tradisi kurban tahun ini berjalan lancar berkat kerja sama antara pengurus masjid, panitia, dan relawan. Dukungan dari jamaah dan donatur juga sangat berarti. Hewan kurban yang disembelih tahun ini berjumlah puluhan ekor sapi, yang seluruhnya berasal dari donasi masyarakat.

Proses pendistribusian dilakukan dengan sistem pencatatan yang rapi agar tepat sasaran. Panitia juga memastikan bahwa daging kurban diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, termasuk warga di sekitar masjid dan daerah terpencil. Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat, yang merasa terbantu dengan adanya pembagian daging kurban. Bagi para relawan, keterlibatan dalam proses kurban menjadi pengalaman berharga yang memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian.

Semangat berbagi ini sejalan dengan pesan Iduladha yang mengedepankan keikhlasan dan solidaritas. Ke depannya, Masjid Sunda Kelapa berencana untuk terus meningkatkan skala kegiatan kurban agar dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, sekaligus memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat





