Proses Penggantian Gibran dan Kandidat Wakil Presiden Prabowo

MPR meminta dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran dalam 14 hari. Jadwal sidang MPR ditetapkan untuk 2 Desember 2026 di Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi telah mengirimkan surat permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto guna menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka . Pengiriman surat ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 November 2026 di Gedung MPR, Jakarta Pusat, menandai dimulainya prosedur formal untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut setelah Gibran mengundurkan diri.

Presiden Prabowo diberikan batas waktu selama 14 hari sejak surat diterima untuk menyetorkan nama-nama kandidat tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari prosedur konstitusional yang ketat untuk memastikan legitimasi pemilihan pengganti, di mana proses verifikasi dan pengesahan akan dilanjutkan oleh lembaga tertinggi perwakilan rakyat ini.

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Prosedur MPR dan Jadwal Sidang 2 Desember

Sesuai dengan pernyataan Ketua MPR Ahmad Muzani pada hari Jumat 13 November 2026, pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda utama pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah dijadwalkan untuk berlangsung pada hari Rabu, 2 Desember 2026. Rapat paripurna ini mencakup tiga tahapan penting, yaitu pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih oleh Majelis.

Langkah pertama dalam proses ini adalah verifikasi nama-nama yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap persyaratan kepatutan dan eligibility sesuai undang-undang. Setelah verifikasi selesai dan disahkan oleh pimpinan MPR, maka jadwal untuk pelaksanaan voting dan pengesahan dapat dipastikan akan jatuh pada tanggal yang telah ditentukan tersebut di Jakarta Pusat.

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Kriteria Kandidat dan Analisis Politik

Analisis politik dari Arya Fernandes menyebutkan bahwa Presiden Prabowo memiliki pertimbangan matang dalam menentukan kriteria pemilihan calon wakil presiden, di mana faktor kepentingan dan kebutuhan strategis pemerintah menjadi tolak ukur utama. Pemilihan ini tidak bersifat sembarangan melainkan didasarkan pada stabilitas koalisi dan efektivitas pemerintahan jangka menengah.

Menurut Wahyutama , analis politik dari Universitas Paramadina, sosok wakil presiden yang paling mungkin dipilih adalah mereka yang berasal dari lingkaran terdekat Presiden. Kandidat potensial diperkirakan datang dari Partai Gerindra atau figur nonpartai karena dianggap paling aman secara politik dan tidak menimbulkan kecemburuan di antara partai koalisi pemerintah yang saat ini mendukung Presiden Prabowo.

Pilihan dari luar koalisi pemerintah dinilai memiliki risiko konflik yang besar akibat potensi kecemburuan politik di kalangan mitra koalisi. Wahyutama menegaskan bahwa Presiden Prabowo cenderung mempercayai orang-orang dalam lingkaran dalamnya, sehingga kemungkinan besar calon pengganti Gibran akan merupakan figur yang memiliki kedekatan historis maupun kepercayaan personal dengan Presiden.

Implikasi Pemerintahan dan Tanggapan Publik

Keberadaan wakil presiden baru diharapkan dapat melengkapi kekurangan kinerja Presiden dalam mengoptimalkan program prioritas nasional. Calon yang dipilih perlu memiliki kompetensi dalam pengawasan lapangan, kemampuan melaporkan kondisi riil, serta kapasitas strategis untuk menggantikan presiden jika terjadi halangan tetap, yang merupakan fungsi konstitusional paling krusial dari jabatan ini.

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Presiden periode 2024-2026, Joko Widodo , menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai dinamika politik yang biasa dan menegaskan dukungannya terhadap kelangsungan pemerintahan Prabowo Subianto . Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa transisi kepemimpinan eksekutif ini diharapkan berjalan mulus tanpa gangguan berarti dari generasi sebelumnya.

Wacana nama-nama seperti Muhaimin Iskandar mulai beredar di media sosial, meskipun tidak menjadi rujukan resmi. Sebagian warga net bertanya tentang manfaat konkretnya bagi masyarakat, sementara analis kebijakan publik mengingatkan bahwa pergantian wakil presiden tidak serta merta menyelesaikan masalah kompleks seperti ekonomi, bencana, dan tata kelola pemerintahan yang sedang dihadapi negara.