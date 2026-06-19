Proses Hukum Roy Suryo dan dr Tifa Berjalan Transparan, Polisi Tegaskan Penangkapan Sesuai Prosedur

Polda Metro Jaya memastikan penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Tim advokasi menyesalkan langkah tersebut karena klien dinilai kooperatif. Kasus ini berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya , Kombes Pol Iman Imanudin, memastikan proses hukum yang menjerat Roy Suryo dan dr Tifa berjalan secara transparan. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Jumat, 19 Juni 2026, Iman menyatakan bahwa seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan bahwa penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan. Langkah ini merupakan prosedur standar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, di mana penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka setelah bukti dan dokumen dianggap cukup untuk dilimpahkan ke penuntut umum. Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, bersama dr Tifauzia Tyassuma, diamankan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat pagi.

Informasi penangkapan pertama kali disampaikan oleh Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis (TA-AKAA) yang selama ini mendampingi Roy Suryo. Menurut tim kuasa hukum, istri Roy Suryo menerima kabar tersebut sekitar pukul 07.00 WIB, dan hampir bersamaan, dr Tifa juga dilaporkan ditangkap. Koordinator Litigasi TA-AKAA, Petrus Selestinus, menyatakan kekecewaannya atas tindakan penyidik. Ia menilai penangkapan ini tidak sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang adil, mengingat Roy Suryo selama ini kooperatif dengan selalu memenuhi panggilan pemeriksaan dan menjalankan kewajiban wajib lapor.

Petrus menambahkan bahwa langkah paksa seperti penangkapan seharusnya tidak diperlukan jika tersangka menunjukkan itikad baik. Kasus yang menjerat Roy Suryo dan dr Tifa berkaitan dengan tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Keduanya menjadi tersangka setelah laporan masyarakat dan proses penyidikan yang panjang. Polda Metro Jaya menekankan bahwa penangkapan ini murni didasarkan pada dugaan tindak pidana, bukan karena pandangan pribadi atau tekanan politik.

Dirreskrimum Iman Imanudin menegaskan bahwa setelah berkas dinyatakan P-21, penangkapan adalah langkah hukum yang wajar untuk memastikan tersediaan tersangka pada saat pelimpahan tahap dua ke kejaksaan. Sementara itu, tim advokasi berencana mengajukan gugatan praperadilan untuk menguji keabsahan penangkapan. Masyarakat pun menunggu perkembangan sidang selanjutnya, di mana Roy Suryo dan dr Tifa akan menghadapi proses peradilan yang diharapkan berjalan transparan dan independen. Kasus ini terus menjadi sorotan karena melibatkan tokoh publik dan isu sensitif terkait dokumen negara





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Roy Suryo Dr Tifa Polda Metro Jaya Penangkapan Kasus Ijazah Jokowi

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