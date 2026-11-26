Penjelasan lengkap mengenai mekanisme sidang Komisi Kode Etik Polri, jenis pelanggaran, serta dampak putusan terhadap karier mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Komisaris Agung C A menjalani persidangan di hadapan Komisi Kode Etik Polri atau KKEP pada Rabu, tanggal 25 November 2026 di Gedung Divisi Profesi Keamanan Masyarakat Polri, Jakarta. Sidang ini digelar terkait dengan dugaan perilaku pembuntutan yang melibatkan tokoh kepolisian senior tersebut. Proses hukum etik ini menjadi sorotan utama publik sebelum giliran mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengikuti sidang pelanggaran etik pada Kamis, 26 November 2026. Putusan yang akan dikeluarkan oleh majelis sidang dalam kasus ini memiliki potensi besar untuk menentukan sanksi formal yang dijatuhkan sekaligus mempengaruhi kelanjutan karier profesional Listyo Sigit di dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mekanisme Penegakan Kode Etik Polri

Sidang Komisi Kode Etik Polri merupakan badan independen di dalam struktur Polri yang dibentuk khusus untuk menegakkan Kode Etik Profesi Polri terhadap setiap anggota yang terindikasi melakukan pelanggaran norma. Mekanisme ini diatur secara tegas dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Melalui mekanisme ini, majelis berwenang untuk memeriksa secara mendalam dugaan pelanggaran yang terjadi serta menjatuhkan sanksi yang disesuaikan dengan tingkat keparahan bukti yang terpapar selama proses pemeriksaan berlangsung. Tujuannya adalah untuk memastikan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum tetap terjaga sesuai dengan standar yang berlaku.

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Kode Etik Profesi Polri atau KEPP sendiri berfungsi sebagai pedoman moral, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat sikap, perilaku, dan tindakan pejabat Polri dalam menjalankan tugas, wewenang, serta tanggung jawab sehari-hari. Informasi mengenai tata cara pelaksanaan sidang ini telah dipublikasikan secara resmi oleh Pusat Pendidikan Administrasi atau PUSDIKMIN Polri. Badan ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan prosedur operasional standar bagi setiap anggota yang terkait dengan isu kode etik, sehingga setiap proses pemeriksaan harus dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kategori Pelanggaran dan Ruang Lingkup Sidang

Sidang KKEP membagi jenis pelanggaran menjadi dua kategori utama berdasarkan tingkat keparahan yang diperiksa oleh majelis. Kategori pertama adalah Sidang Pemeriksaan Cepat, yang secara khusus menangani pelanggaran kode etik Polri dengan tingkat kategori ringan. Proses ini dirancang untuk menyelesaikan perkara pelanggaran minor dengan efisiensi waktu yang lebih singkat tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Kategori kedua adalah Sidang Pemeriksaan Biasa, yang difungsikan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran kode etik Polri dengan kategori berat yang memerlukan analisis bukti lebih mendalam dan proses hukum etik yang lebih panjang.

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Ruang lingkup pemeriksaan sidang ini mencakup dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selain itu, sidang juga berwenang memeriksa pelanggaran atas Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Batasan yurisdiksi ini memberikan kepastian hukum mengenai jenis perilaku atau kelalaian apa saja yang dapat dianggap sebagai pelanggaran berat maupun ringan dalam sistem disiplin kepolisisan nasional. Setiap anggota kepolisian yang terindikasi melanggar aturan-aturan tersebut dapat dipanggil untuk hadir dan menjawab tuduhan di depan komisi etik.

Dampak Putusan Terhadap Karier Pejabat Polri

Kesimpulan dari proses persidangan KKEP memiliki implikasi langsung yang signifikan terhadap status keanggotaan dan jenjang karier setiap pejabat Polri yang menjadi terdakwa. Bagi sosok seperti Listyo Sigit Prabowo, putusan majelis sidang akan menjadi penentu utama mengenai apakah ia akan menerima sanksi administratif, pemecatan, atau bahkan pencabutan hak-hak kepolisiannya. Sanksi yang dijatuhkan oleh KKEP tidak hanya bersifat personal, tetapi juga mempengaruhi reputasi institusi Polri secara keseluruhan di mata publik. Masyarakat awam cenderung memantau perkembangan kasus ini sebagai cerminan dari komitmen Polri dalam menegakkan disiplin internal dan akuntabilitas profesi.

Proses ini juga berfungsi sebagai pencegah bagi anggota kepolisian lainnya agar tidak terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan norma dan disiplin. Dengan adanya mekanisme KKEP yang jelas, setiap pelanggaran kode etik dapat ditindaklanjuti secara terstruktur sesuai dengan jenjang pelanggaran yang terbukti. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Transisi dari proses pemeriksaan ke tahap pelaksanaan sanksi akan menjadi periode krusial yang akan diamati oleh para pengamat hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada kelengkapan bukti dan pertimbangan hukum yang disampaikan selama sidang berlangsung.