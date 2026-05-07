Prosedur Kedatangan Jemaah Haji Indonesia Gelombang Kedua Melalui Jeddah dan Ketentuan Umrah Wajib

Jemaah haji Indonesia gelombang kedua tiba di Jeddah dan langsung menuju Makkah untuk melaksanakan umrah wajib dengan panduan miqat dan aturan ihram yang ketat.

Proses kedatangan jemaah haji asal Indonesia untuk gelombang kedua telah resmi dimulai pada hari Kamis, 7 Juni, melalui Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah, Arab Saudi.

Berbeda dengan gelombang pertama yang biasanya melakukan ziarah terlebih dahulu di Kota Madinah, para jemaah pada gelombang kedua ini diarahkan untuk langsung menuju Kota Makkah. Keputusan teknis ini mengharuskan para jemaah untuk mempersiapkan diri lebih awal guna melaksanakan ibadah umrah wajib. Oleh karena itu, instruksi mengenai persiapan fisik dan spiritual telah diberikan sejak jemaah masih berada di tanah air, termasuk anjuran untuk mandi ihram dan mengenakan pakaian ihram sejak masih berada di asrama haji keberangkatan.

Hal ini dilakukan agar efisiensi waktu tetap terjaga dan jemaah tidak mengalami kendala teknis saat sudah berada di dalam pesawat. Mengenai teknis pengambilan miqat, Kepala Seksi Pembimbing Ibadah Daker Makkah, Erti Herlina, memberikan penjelasan mendalam bahwa seluruh jemaah haji gelombang kedua dijadwalkan untuk mengambil miqat di Yalamlam, yang posisinya berada di atas pesawat saat melintasi batas wilayah tersebut. Shalat sunnah ihram dapat dilaksanakan baik di bandara keberangkatan maupun selama perjalanan di dalam pesawat.

Bagi jemaah yang mungkin lupa berniat atau tidak sengaja tertidur saat pesawat melewati titik Yalamlam, pihak penyelenggara menekankan agar jemaah tidak perlu merasa panik atau khawatir. Sebagai alternatif yang sah secara syariat, jemaah dapat mengambil miqat di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah. Erti menegaskan bahwa kedua lokasi miqat tersebut memiliki landasan yang kuat.

Meskipun Yalamlam merupakan titik utama yang disetujui mayoritas ulama bersama Tan'im, Ji'ronah, dan Hudaibiyah, penggunaan miqat di Jeddah telah diperkuat melalui Fatwa MUI pada periode tahun 1980 hingga 1981, sehingga jemaah diperbolehkan memilih sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selain masalah lokasi miqat, perhatian khusus diberikan kepada jemaah wanita yang sedang dalam masa haid. Para jemaah wanita tersebut tetap diminta untuk mengambil miqat bersama-sama dengan jemaah lainnya, baik di Yalamlam maupun di Bandara Jeddah, agar status ihram mereka tetap terjaga.

Namun, pelaksanaan ibadah umrah wajib hanya dapat dilakukan setelah masa haid berakhir dan mereka telah kembali suci. Selama menunggu masa suci, jemaah wanita tersebut diwajibkan untuk tetap berdiam diri di hotel dan dengan sangat disiplin menjaga seluruh larangan ihram agar ibadah mereka tetap sah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman mengenai fiqih haji dan umrah bagi setiap individu agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjalankan rukun serta wajib haji.

Erti Herlina juga memberikan peringatan keras mengenai hal-hal kecil yang sering terlewatkan oleh jemaah, terutama terkait larangan ihram bagi laki-laki. Salah satu poin krusial adalah larangan penggunaan pakaian berjahit. Banyak jemaah laki-laki yang sering lupa melepas celana dalam saat mengenakan kain ihram, padahal celana dalam termasuk dalam kategori pakaian berjahit yang diharamkan selama masa ihram. Selain itu, jemaah laki-laki dilarang keras menutup kepala dengan kain ihram meskipun cuaca sedang panas terik.

Menutup kepala bagi laki-laki merupakan salah satu larangan yang dapat membatalkan atau mengharuskan jemaah membayar denda atau dam. Dengan adanya pengawasan dan pembimbingan yang intensif dari petugas Daker Makkah, diharapkan seluruh jemaah gelombang kedua dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan khusyuk, tertib, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam sehingga memperoleh predikat haji yang mabrur. Kedatangan jemaah gelombang kedua ini menjadi bagian dari manajemen besar pengiriman jemaah haji Indonesia yang melibatkan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi.

Penguatan layanan kesehatan juga menjadi prioritas utama, mengingat adanya laporan mengenai jemaah yang wafat di tanah suci, sehingga pengawasan medis diperketat sejak jemaah mendarat di Jeddah hingga menetap di hotel Makkah. Kehadiran pembimbing ibadah di setiap kloter bertujuan untuk memastikan bahwa setiap detail teknis ibadah, mulai dari niat ihram hingga pelaksanaan tawaf dan sa'i, dapat dilakukan dengan benar.

Semangat spiritualitas yang tinggi diharapkan mampu mengalahkan rasa lelah setelah perjalanan panjang dari tanah air, sehingga fokus utama jemaah tetap pada pengabdian kepada Allah SWT di kota suci Makkah





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Haji Indonesia Umrah Wajib Miqat Yalamlam Bandara Jeddah Larangan Ihram

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pasokan Air Sempat Mati di Hotel Jemaah Haji Indonesia di Makkah, Kini Kembali NormalTotal tagihan avtur penerbangan haji tahun ini diperkirakan mencapai Rp1,77 triliun. Meski demikian, Pemerintah memastikan, beban biaya avtur tersebut tidak dibebankan kepada jemaah.

Read more »

Jemaah Haji Bergerak Menuju Mekkah, Singgah Ambil Miqat di Bir Ali Sebelum Umrah WajibJemaah haji Indonesia diberangkatkan bertahap dari Madinah ke Mekkah. 8 jam sebelum jadwal perjalanan, jemaah sibuk merapikan segala barang bawaan.

Read more »

Larangan City Tour di Luar Kota Makkah bagi Jemaah Haji IndonesiaTenaga jemaah perlu diprioritaskan untuk persiapan puncak haji.

Read more »

Indonesia Sabet Medali di Indonesia Track Cup I dan II 2026Bernard Benyamin Van Aert dan Terry Yudha Kusuma meraih sejumlah medali emas, perak, dan perunggu untuk Indonesia di Indonesia Track Cup I dan II 2026 cabang olahraga balap sepeda.

Read more »

Update Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H dan Kondisi Kesehatan Jemaah IndonesiaKementerian Haji melaporkan kelancaran pemberangkatan dan pergerakan jemaah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah, meskipun mencatat adanya 10 jemaah wafat dan ribuan lainnya menjalani perawatan kesehatan.

Read more »

Kemenhaj Ungkap 10 Jemaah Haji Indonesia Wafat di Arab Saudi, Pastikan Layanan Kesehatan DiperkuatKemenhaj laporkan 10 jemaah haji Indonesia wafat di Arab Saudi. Layanan kesehatan dan bimbingan ibadah terus diperkuat demi keselamatan jamaah.

Read more »