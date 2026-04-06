Promo Whoosh Lebaran 2026: Diskon Hingga Rp100.000 dan Update Utang KCIC

Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menawarkan promo diskon hingga Rp100.000 untuk perjalanan Whoosh saat Lebaran 2026. Di sisi lain, terdapat perkembangan terkait utang proyek Whoosh sebesar Rp 5,02 triliun yang masih dalam tahap mediasi antara WIKA dan KCIC. Proses di SIAC ditunda sementara. WIKA mengalami kerugian tahunan akibat proyek ini.

Bagi mereka yang merencanakan liburan dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya saat Lebaran 2026 , terdapat kabar gembira dari Kereta Cepat Indonesia China ( KCIC ). Selama periode libur Lebaran 2026 , penumpang kereta akan dapat menikmati promo Whoosh dengan diskon mencapai Rp 100.000. Selain berita promo menarik ini, ada juga informasi penting mengenai perkembangan keuangan terkait proyek Kereta Cepat Whoosh .

Diketahui bahwa terdapat kewajiban sebesar Rp 5,02 triliun terkait utang proyek tersebut yang belum dibayarkan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. Saat ini, penyelesaian klaim atas utang tersebut sedang dalam tahap mediasi. Agung, dalam pernyataannya setelah media visit Tol HBR II di Jakarta pada Senin, 6 April 2026, menjelaskan bahwa kesepakatan antara WIKA dan KCIC telah dicapai, dan proses mediasi sedang berlangsung. Hal ini menyebabkan penundaan sementara terhadap proses di Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Sebelumnya, WIKA telah mendaftarkan klaim tersebut ke SIAC sejak 31 Desember 2024, sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan perseroan. Namun, kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur mediasi guna mencari penyelesaian bersama. Menurut Agung, beban dari proyek kereta cepat ini masih dirasakan oleh perseroan selama proses mediasi belum selesai. Perseroan harus mengalami kerugian signifikan, sekitar Rp 1,7 triliun hingga Rp 1,8 triliun setiap tahunnya terkait proyek tersebut. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan dalam menjaga kinerja keuangan mereka di tengah berbagai proyek strategis yang sedang berjalan. Agung menegaskan bahwa perseroan terus berupaya melakukan langkah-langkah penyehatan keuangan untuk mengurangi tekanan dari kewajiban tersebut, seiring dengan upaya restrukturisasi yang sedang dilakukan. Dengan demikian, WIKA masih terus menanggung beban tahunan dari proyek Kereta Cepat Whoosh, sambil menjalankan strategi perbaikan kinerja keuangan di masa mendatang.





