Promo Staycation Premium di The Trans Luxury Hotel Surabaya Mulai dari IDR 999 Ribuan

The Trans Luxury Hotel Surabaya mengadakan penawaran spesial soft opening dengan tarif super miring mulai dari IDR 999.000 nett per malam hingga 20 Juni 2026. Promo ini exclusively untuk nasabah Bank Mega dan Allo PayLater, menawarkan pengalaman liburan urban mewah dengan akses ke 28th Sky Beach Club, fitness center, kids club, spa, dan terintegrasi dengan Trans Icon Surabaya.

Surabaya - The Trans Luxury Hotel Surabaya menawarkan promo staycation premium dengan tarif mulai dari IDR 999.000 nett per malam dalam masa soft opening . Penawaran ini berlaku hingga sebelum perubahan harga pada 20 Juni 2026 dan hanya tersedia untuk pengguna Allo PayLater, pemegang Kartu Kredit Bank Mega , serta Syariah Card Bank Mega Syariah.

General Manager hotel, Alexander Jovanovic, menekankan komitmen untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi tamu sejak kedatangan pertama. Fasilitas unggulan include 28th Sky Beach Club, rooftop beach club dengan pasir putih Australia, sunset view, dan siluet Gunung Arjuno. Chief Business Officer Trans Hotel Group, Kiki Sulistianto, menjelaskan hotel ini hadir sebagai ekosistem gaya hidup baru di Surabaya Selatan dengan fasilitas lengkap untuk bisnis, keluarga, dan leisure.

Tambahan fasilitas meliputi fitness centre Technogym, kids club, layanan wellness (salon, massage, spa), dan konektivitas langsung ke Trans Icon Surabaya untuk hiburan & kuliner. Reservasi tersedia via WhatsApp +62 811 1888 8055 atau situs resmi hotel. Jangan lewatkan kesempatan sebelum harga normal kembali





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Promo Hotel Staycation Surabaya The Trans Luxury Hotel Soft Opening Bank Mega Allo Paylater 28Th Sky Beach Club Hotel Mewah Liburan Urban

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