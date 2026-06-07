Promo Staycation Mewah di Trans Luxury Hotel Surabaya Hanya Rp 999 Ribuan

Trans Luxury Hotel Surabaya, hotel termewah di kota itu, meluncurkan promo pembukaan dengan tarif start dari Rp 999.000 nett per malam. Nikmati fasilitas mewah termasuk 28th Sky Beach Club, fitness center, kids club, serta berbagai pilihan kuliner. Promo ini tersedia khusus untuk pengguna Allo PayLater, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah Card.

Hotel mewah Trans Luxury Hotel Surabaya baru saja dibuka dan menawarkan promo pembukaan dengan tarif mulai dari Rp 999.000 nett per malam. Hotel ini diklaim sebagai hotel termewah di Surabaya dengan beragam fasilitas mewah seperti fitness center, kids club, salon, massage, dan spa.

Daya tarik utama hotel ini adalah 28th Sky Beach Club, beach club tertinggi di Indonesia yang terletak di rooftop dengan pantai buatan, infinity pool, jacuzzi, dan area bar serta pemandangan kota Surabaya dan Gunung Arjuno. Untuk kuliner, tersedia Grand Restaurant dengan buffet all-you-can-eat, Lobby Lounge untuk coffee dan high tea, serta The 27th Sky Lounge & Bistro yang eksklusif.

Selama soft opening, pengguna Allo PayLater, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah Card mendapat harga spesial Rp 999.000 nett termasuk sarapan dua orang, akses infinity pool dan fitness center, serta diskon dining. Untuk pemesanan reguler, tarif mulai dari Rp 1.499.000 nett dari harga normal Rp 2.000.000 dengan manfaat serupa. Chief Business Officer Trans Hotel Group Kiki Sulistianto menyatakan opening offer ini untuk memberi kesempatan lebih banyak tamu merasakan luxury stay dengan harga kompetitif.

Reservasi dapat dilakukan via WhatsApp +62 811 1888 8055 atau situs resmi hotel. Instagram @transluxurysurabaya untuk info terbaru





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Trans Luxury Hotel Surabaya Promo Hotel Staycation Mewah 28Th Sky Beach Club Travel Surabaya

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