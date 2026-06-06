Promo 6.6 2026 di Indomaret, Alfamart, Lawson, dan FamilyMart

Berbagai jaringan minimarket dan convenience store menggelar promosi "Double Date 6.6" dan "Special 6.6" pada 6 Juni 2026 dengan penawaran beli gratis dan diskon untuk beragam produk.

Tanggal kembar 6 Juni 2026 menjadi momentum bagi berbagai jaringan ritel dan restoran untuk menggelar promosi menarik. Beberapa jaringan minimarket besar seperti Indomaret , Alfamart , dan Lawson serta jaringan convenience store FamilyMart menyiapkan berbagai penawaran khusus dalam rangka puncak promosi "Double Date 6.6" atau "Special 6.6" pada periode 5 hingga 7 Juni 2026.

Promo-promo ini melibatkan berbagai produk, mulai dari makanan, minuman, perawatan pribadi, hingga mainan, dengan mekanisme beli satu gratis satu (B1G1), beli dua gratis satu (B2G1), hingga beli dua gratis dua (B2G2). Indomaret mengklaim promonya berlaku sejak 5 hingga 7 Juni 2026.

Beberapa produk yang termasuk dalam promo Indomaret antara lain Wall's Cornetto Junior, Darlie Pasta Gigi, My Baby Kids, Larisst Scrub Sponge, Me-o Cat Food, Unibis Biscuits, Indomaret Brownies, air mineral, Senka Perfect Whip, Airpro Air Freshener, dan Hot Wheels Color Shifters. Alfamart mengadakan promonya hanya pada 6 Juni 2026 pukul 07.00-23.00 WIB, dengan menawarkan beragam produk dengan skema B1G1, B2G1, dan B2G2.

Produk-produk tersebut meliputi Ritz SW Cracker, Roma Malkist Crackers, Brio Go Potato, Milkita Candy Bites, Mari Cafe Cappuccino, Cucu Mega Mallow, Parago Milk Chewy Candy, Kellogg's Granola, So Good Sosis Korea, Potato Q, Nutrijell Pudding, Tropicana Slim, Oronamin-C Drink, Tayo Choco Malt, Ramen Yes, Maestro Thousand Island, Kobe Tep Tempe, Felix Pouch Kitten, Emco Bling Blandz, Barbie Snowflakez, Alfamart Pengharum Ruangan, Joyday Crunchy Vanilla, Aice Choco Sunday, dan Fox's Gummy Emoti. Promo promosi ini dirujuk dari akun Instagram resmi masing-masing jaringan.

Bagi jaringan Lawson, promo "Special 6.6" berlaku pada 6 Juni 2026, namun tidak mencakup beberapa lokasi strategis seperti Area Bandara, Ancol, Rest Area, Stasiun Gambir, dan Stasiun Senen. Beberapa produk promo Lawson yang disebutkan meliputi Fox's Gummy Emoti dan Gofress peppermint. Sementara itu, FamilyMart menawarkan diskon untuk 2 Beverage Botol 1L All Variant menjadi Rp 110.000 dari harga normal Rp 130.000.

Penawaran promosi ini didukung oleh ketenagakerjaan yang tinggi di akhir pekan dan diantisipasi bisa meningkatkan kunjungan konsumen ke toko-toko tersebut. Disarankan bagi konsumen untuk memeriksa kebijakan masing-masing toko terkait ketentuan promo, lokasi yang berlaku, serta stok yang tersedia, mengingat ada beberapa pengecualian lokasi dan varian produk. Promo ini adalah bagian dari strategi ritel untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan melalui kegiatan event berbasisdates





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Promo 6.6 Indomaret Alfamart Lawson Familymart Beli Gratis Diskon Minimarket 6 Juni 2026

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