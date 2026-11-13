Project Pop Jadi Penampil Spesial Reuni 75 Tahun SMA Xaverius 1 Palembang di Jakarta

Grup musik Project Pop tampil sebagai bintang tamu dalam Reuni Akbar 75 Tahun SMA Xaverius 1 Palembang yang dihadiri 2.000 alumni di Jakarta Utara pada November 2026.

Grup musik Project Pop dikonfirmasi sebagai penampil spesial dalam agenda Reuni Akbar 75 Tahun SMA Xaverius 1 Palembang. Acara tersebut dihelat oleh Ikatan Alumni SMA Xaverius 1 Palembang atau yang dikenal dengan sebutan IKAXA pada Sabtu, 7 November 2026. Kehadiran grup musik ini menjadi salah satu momen paling dinantikan di antara sekitar 2.000 alumni lintas generasi yang hadir di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Detai Pelaksanaan dan Tema Acara

Reuni Akbar ini mengusung tema resmi "Bersatu dalam Toleransi, Berkarya untuk Negeri" sebagai filosofi utama perayaan. Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB dengan tujuan mempererat persaudaraan dan mengingatkan kembali nilai-nilai kebersamaan selama puluhan tahun. Penampilan Project Pop dijadwalkan menjadi puncak kemeriahan sekaligus menutup acara yang penuh kenangan ini.

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Acara ini mempertemukan alumni dari angkatan pertama tahun 1954 hingga lulusan terbaru tahun 2026. Perayaan ini menjadi momentum istimewa untuk mengenang perjalanan pendidikan, menghormati para guru, serta meneguhkan semangat kebersamaan yang telah terjalin di kalangan keluarga besar sekolah tersebut.

Kehadiran Tokoh Publik dan Alumni Berpengaruh

Reuni Akbar 75 Tahun SMA Xaverius 1 Palembang dihadiri oleh sejumlah alumni yang telah berkiprah signifikan di berbagai bidang nasional. Daftar tamu istimewa mencakup Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Muhamad Ali dan mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (PANGKOSTRAD) Burhanuddin Amin.

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Di sektor pemerintahan dan bisnis, hadir mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie. Selain itu, Direktur Utama Dexa Medica Ferry Soetikno, desainer Mel Ahyar, serta aktor Joe Taslim juga tercatat sebagai peserta penting dalam acara persaudaraan lintas generasi ini.

Posisi Panitia dan Pesan Kebersamaan

Ketua Panitia Reuni Akbar 75 Tahun SMA Xaverius 1 Palembang, Sahat Manalu, menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekuatan utama. Ia menjelaskan bahwa perbedaan pengalaman, latar belakang, profesi, dan generasi harus menjadi modal untuk terus bersatu serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa.

Ketua Umum IKAXA, Susiana Novatrisna atau Chichi S. Pramudita, menyampaikan pesan "75 Tahun Menyatukan Kenangan, Merajut Persaudaraan, Melanjutkan Karya bagi Negeri." Pernyataan ini mencerminkan semangat perayaan yang tidak hanya berorientasi pada nostalgia masa lalu, tetapi juga keberlanjutan hubungan antar alumnus dan karya nyata bagi masyarakat.

Dampak Sosial dan Langkah Selanjutnya

Kehadiran Project Pop diharapkan membawa suasana ceria, interaktif, dan penuh nostalgia bagi para alumni yang berkumpul. Grup musik ini menjadi daya tarik tersendiri dalam rangkaian acara untuk menghadirkan pengalaman hangat bagi seluruh peserta. Acara akan dipandu oleh MC dari Obbie and Friends dengan berbagai penampilan alumni lainnya.

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Bagi IKAXA, reuni ini bukan sekadar pertemuan kembali, melainkan perayaan persaudaraan yang melampaui perbedaan angkatan dan latar belakang. Kehadiran Project Pop menjadi salah satu cara untuk menghadirkan kegembiraan dalam perayaan perjalanan almamater yang telah mencapai usia 75 tahun. Perpaduan hiburan dan nostalgia diharapkan menciptakan momen yang berkesan, terutama bagi alumni yang telah lama tidak bertemu teman-teman semasa sekolah.