Progres Pembangunan Jalan Kompleks Yudikatif IKN Capai 19,35 Persen

PT Wijaya Karya Tbk. melaporkan progres pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif IKN mencapai 19,35 persen, melampaui target rencana. Proyek ini ditargetkan rampung pada 31 Desember 2027 dengan berbagai inovasi konstruksi.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau WIKA mencatat progres signifikan dalam pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif di Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Hingga saat ini, progres fisik proyek telah mencapai 19,35 persen, melampaui target rencana sebesar 18,29 persen, sehingga mencatat deviasi positif sebesar 1,6 persen.

Prestasi ini menunjukkan bahwa manajemen proyek berjalan efektif dan sesuai jadwal yang ditetapkan. Proyek ini merupakan bagian integral dari pengembangan infrastruktur kawasan pemerintahan IKN dan ditargetkan rampung pada 31 Desember 2027. Jalan tersebut akan menghubungkan berbagai fasilitas vital di Kompleks Yudikatif, termasuk gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga peradilan lainnya. Dengan panjang total sekitar 12 kilometer, jalan ini dirancang untuk mendukung mobilitas tinggi serta dilengkapi dengan utilitas bawah tanah melalui Multi Utility Tunnel (MUT).

WIKA berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini dengan standar kualitas tinggi dan tepat waktu. Corporate Secretary WIKA, Ngatemin, menjelaskan bahwa saat ini berbagai pekerjaan berjalan secara paralel di beberapa segmen.

Pekerjaan yang tengah berlangsung meliputi pemasangan geotekstil untuk stabilisasi tanah, penimbunan tanah untuk membentuk badan jalan, pembangunan struktur MUT yang akan menampung kabel listrik, pipa air, dan saluran telekomunikasi, pembuatan box culvert untuk drainase, konstruksi jembatan di beberapa titik, pengerjaan rigid pavement sebagai lapisan permukaan jalan, serta pembangunan saluran drainase tepi jalan. WIKA menerapkan sejumlah inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi pekerjaan.

Inovasi tersebut antara lain pemanfaatan Total Station Robotik dan Drone Photogrammetry untuk mempercepat akuisisi data konstruksi dengan tingkat presisi tinggi. Alat ini memetakan topografi secara real-time dan menghasilkan model 3D akurat yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian. Pada pekerjaan struktur, digunakan sistem Cooling Pipe pada pengecoran pile cap mass concrete untuk mengendalikan temperatur beton, mengurangi risiko retak termal akibat panas hidrasi, dan meningkatkan kualitas struktur jangka panjang.

Teknologi Load Scanner juga diimplementasikan untuk memantau volume material yang masuk dan keluar dari lokasi proyek secara digital, mendukung akurasi pengukuran, transparansi data, dan efektivitas pengendalian material. Semua inovasi ini selaras dengan prinsip Building Information Modeling (BIM) yang diadopsi WIKA untuk memastikan integrasi data dan kolaborasi antar tim. Di tengah dinamika pelaksanaan, tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatnya harga material konstruksi akibat kondisi geopolitik global.

Kenaikan harga ini berdampak pada biaya material utama seperti semen, besi, dan aspal, serta biaya logistik dan jasa subkontraktor. Untuk mengantisipasi hal tersebut, WIKA melakukan optimalisasi perencanaan, pengendalian biaya secara ketat, serta efisiensi pelaksanaan melalui penerapan metode kerja yang lebih produktif dan pengurangan pemborosan. WIKA juga menjalin kerja sama dengan pemasok lokal untuk memastikan ketersediaan material dengan harga kompetitif. Langkah-langkah ini diambil agar target waktu penyelesaian proyek tetap tercapai meskipun ada tekanan biaya.

Pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar kawasan vital di lingkungan Yudikatif, memperlancar mobilitas masyarakat, pegawai, dan pengguna kawasan, serta memperkuat integrasi antar fungsi kawasan pemerintahan di IKN. Jalan ini juga akan dilengkapi dengan jalur pedestrian, jalur sepeda, dan penerangan jalan berbasis energi surya untuk mendukung konsep kota ramah lingkungan. Melalui proyek ini, WIKA turut mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara.

Keberhasilan proyek ini diharapkan menjadi contoh bagi pengembangan infrastruktur lainnya di IKN dan daerah lain di Indonesia





